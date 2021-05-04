Источник материала: UDF



Андрей Любецкий / «Наша Нива»

пишет

«Наша семья рассматривает разные варианты: перетерпеть-переждать этот период или отсюда уезжать, — говорил Любецкий в апреле. — Надеюсь, мы сможем остаться здесь».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан один из лучших челюстно-лицевых хирургов Беларуси Андрей Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице белорусской столицы.

Неделю назад его жена врач-стоматологс четырьмя детьми уехала за границу. Ранее по государственным телеканалам её представили «посыльной Игоря Макара», она провела три дня в СИЗО КГБ. Сейчас Любецкая с детьми находится в одной из стран ЕС.18 лет отработал в 4-й детской больнице белорусской столицы. А в прошлом году он волонтёрил под Окрестина. В октябре он провёл два дня за решёткой, был оштрафован.