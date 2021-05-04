ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан один из лучших челюстно-лицевых хирургов Беларуси

04.05.2021 13:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Задержан один из лучших челюстно-лицевых хирургов Беларуси
Андрей Любецкий / «Наша Нива»
Задержан Андрей Любецкий, один из лучших челюстно-лицевых хирургов Беларуси, пишет «Наша Нива» со ссылкой на его родственников.

Неделю назад его жена врач-стоматолог Наталья Любецкая с четырьмя детьми уехала за границу. Ранее по государственным телеканалам её представили «посыльной Игоря Макара», она провела три дня в СИЗО КГБ. Сейчас Любецкая с детьми находится в одной из стран ЕС.

Андрей Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице белорусской столицы. А в прошлом году он волонтёрил под Окрестина. В октябре он провёл два дня за решёткой, был оштрафован.

«Наша семья рассматривает разные варианты: перетерпеть-переждать этот период или отсюда уезжать, — говорил Любецкий в апреле. — Надеюсь, мы сможем остаться здесь».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Любецкий 18 лет отработал в 4-й детской больнице белорусской столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПАСЕ назвали помилование братьев Костевых — шагом к отмене смертной казни в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by