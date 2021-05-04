В Колумбии продолжаются массовые беспорядки

Источник материала: ОНТ

19 погибших и около 900 раненых – итог протестов в Колумбии, которые продолжаются с прошлой недели. Акции направлены против налоговой реформы.

Минобороны усмотрело в протестах террористическую угрозу. Организованные группы проникают на марши и провоцируют митингующих к вандализму.

Сообщается, что некоторые связаны с леворадикальными группировками. Попытки дестабилизировать обстановку происходят через социальные сети.

Протесты, которые перерастают в массовые беспорядки, проходят по всей стране.

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