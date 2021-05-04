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В Колумбии продолжаются массовые беспорядки
Источник материала: ОНТ
19 погибших и около 900 раненых – итог протестов в Колумбии, которые продолжаются с прошлой недели. Акции направлены против налоговой реформы.
Минобороны усмотрело в протестах террористическую угрозу. Организованные группы проникают на марши и провоцируют митингующих к вандализму.
Сообщается, что некоторые связаны с леворадикальными группировками. Попытки дестабилизировать обстановку происходят через социальные сети.
Протесты, которые перерастают в массовые беспорядки, проходят по всей стране.
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19 погибших и около 900 раненых – итог протестов в Колумбии, которые продолжаются с прошлой недели. Акции направлены против налоговой реформы. Минобороны усмотрело в...
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