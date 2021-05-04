Волонтеры приюта «Кот в окошке» спасают брошенных домашних животных: как не остаться в стороне и помочь питомцам, лишившимся хозяев?

Источник материала: ОНТ

Любой добрый человек не может спокойно смотреть на брошенных и голодных животных. Но не каждый может приютить и даже взять на передержку. Как не остаться в стороне в таких случаях?

Кошку Мэй и трех котят вечером подбросили под дверь зоомагазина. И все бы ничего, но животные оказались очень больными. Без помощи специалистов обойтись было никак.

Наталья Зайцева, руководитель приюта «Кот в окошке»: «Это видно, что были домашние животные. Откуда они такие больные и почему в сумке под дверью магазина? Я думаю, что каждый на этот вопрос ответит для себя сам».

Из зоомагазина позвонили в приют. Там оставленных животных показали ветеринару, назначили лечение. Котята поправились, а вот у кошки один глаз так и не восстановился… зато теперь это местные любимцы.

Наталья Зайцева, руководитель приюта «Кот в окошке»: «Кошка замечательная, она очень ласковая, разговорчивая. Если кто-то заберет, то это будет не просто компаньон, а родная душа, поверьте».

В 2011 году Наталья поняла, что ее квартира больше не вместит уличных котов. Так и возникла идея создания приюта. Подключилось еще несколько единомышленников, они арендовали дом, закупили все необходимое и коты стали жить отдельно. Сейчас их здесь около пятидесяти.

Только места в приюте не резиновые. Больше нормы взять не могут, поэтому животные в доме надолго не задерживаются. В основном, остаются на передержке во время лечения или стерилизации.

Наталья Зайцева, руководитель приюта «Кот в окошке»: «Забираем мы животных, которые пропадут на улице, которые были выброшены недобросовестными хозяевами. Очень часто бывает, что умирают пожилые родственники, а наследники не хотят на себя брать ответственность за заботу о животных. То есть это животные, которые родились с человеком, но на улице существовать не могут».

У каждого кота – своё место, имя и нравы. Вот, например, кошку Катю сравнивают с Екатериной Великой. Непростая по характеру, очень гордая и умная и к мужчинам тянется. И таких уникальных характеров здесь десятки. У каждого своя история и свои особенности.

Невольно задумываешься: так кто же виноват в их несчастье и как решить проблему бездомных животных?

Наталья Зайцева, руководитель приюта «Кот в окошке»: «Регулировать численность кошек на улицах можно по сути двумя вариантами. Во-первых, не выбрасывать. Во-вторых, стерилизовать тех, кто там живет. Задача человека заключается в том, чтобы отловить это животное, привезти, а потом его забрать и выпустить. Всё остальное мы сделаем своими руками».

Сейчас в приюте работает около 10 волонтеров. Конечно же, эта работа не оплачивается. Люди просто каждый день после работы по очереди приезжают в приют. Наполняют миски, убирают, дают лекарства. И пока все это сделаешь, признается Наталья, даже времени не остается, чтобы погладить и приласкать парочку пушистиков.

Наталья Зайцева, руководитель приюта «Кот в окошке»: «Катастрофически не хватает людей, катастрофически не хватает волонтёров. Приезжайте, помогайте руками, ухаживать, кормить, убирать, в конце концов, внимание уделять. Катастрофически не хватает внимания животным. Помощь возможна финансовая. Если не можете руками, помогите так».

А затраты немалые: корм, аренда, лекарства, обслуживание в ветклиниках. Список можно продолжать долго. Но только самое важное не купишь за деньги. Это внимание и любовь человека. Вот так и сидят одинокие коты в окошке… в ожидании своего спасителя.

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