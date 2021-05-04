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Волонтеры приюта «Кот в окошке» спасают брошенных домашних животных: как не остаться в стороне и помочь питомцам, лишившимся хозяев?
Источник материала: ОНТ
Любой добрый человек не может спокойно смотреть на брошенных и голодных животных. Но не каждый может приютить и даже взять на передержку. Как не остаться в стороне в таких случаях?
Кошку Мэй и трех котят вечером подбросили под дверь зоомагазина. И все бы ничего, но животные оказались очень больными. Без помощи специалистов обойтись было никак.
Из зоомагазина позвонили в приют. Там оставленных животных показали ветеринару, назначили лечение. Котята поправились, а вот у кошки один глаз так и не восстановился… зато теперь это местные любимцы.
В 2011 году Наталья поняла, что ее квартира больше не вместит уличных котов. Так и возникла идея создания приюта. Подключилось еще несколько единомышленников, они арендовали дом, закупили все необходимое и коты стали жить отдельно. Сейчас их здесь около пятидесяти.
Только места в приюте не резиновые. Больше нормы взять не могут, поэтому животные в доме надолго не задерживаются. В основном, остаются на передержке во время лечения или стерилизации.
У каждого кота – своё место, имя и нравы. Вот, например, кошку Катю сравнивают с Екатериной Великой. Непростая по характеру, очень гордая и умная и к мужчинам тянется. И таких уникальных характеров здесь десятки. У каждого своя история и свои особенности.
Невольно задумываешься: так кто же виноват в их несчастье и как решить проблему бездомных животных?
Сейчас в приюте работает около 10 волонтеров. Конечно же, эта работа не оплачивается. Люди просто каждый день после работы по очереди приезжают в приют. Наполняют миски, убирают, дают лекарства. И пока все это сделаешь, признается Наталья, даже времени не остается, чтобы погладить и приласкать парочку пушистиков.
А затраты немалые: корм, аренда, лекарства, обслуживание в ветклиниках. Список можно продолжать долго. Но только самое важное не купишь за деньги. Это внимание и любовь человека. Вот так и сидят одинокие коты в окошке… в ожидании своего спасителя.
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Волонтеры приюта «Кот в окошке» спасают брошенных домашних животных: как не остаться в стороне и помочь питомцам, лишившимся хозяев?
Любой добрый человек не может спокойно смотреть на брошенных и голодных животных. Но не каждый может приютить и даже взять на передержку. Как не остаться в стороне...
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