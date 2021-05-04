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Научно доказано: коты – это жидкость! 15 пушистиков, которые покорят ваши сердца!
Источник материала: ОНТ
Мы всегда знали, что коты могут принимать любые, даже самые невероятные, позы. Но то, что творят эти четверолапые, привело нас в полный восторг! Посмотрите и вы!
Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc
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Мы всегда знали, что коты могут принимать любые, даже самые невероятные, позы. Но то, что творят эти четверолапые, привело нас в полный восторг! Посмотрите и вы! Он и...
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