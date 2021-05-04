Научно доказано: коты – это жидкость! 15 пушистиков, которые покорят ваши сердца!

Источник материала: ОНТ

Мы всегда знали, что коты могут принимать любые, даже самые невероятные, позы. Но то, что творят эти четверолапые, привело нас в полный восторг! Посмотрите и вы!







Он и сам не рад празднику...



Лапа – для терморегуляции



Колготы в сеточку еще в моде!



Он злится, что хвост не влез



Извините, у вас кот пролился...



*Я с тобой на работу пайдууу!"



Кот. Версия Компакт 2.0



Когда слился с окружающей средой



Миска муки... Ой, кота!



*Пора худеть*



*Я вас мурррчательно слушаю"



Н – наблюдение



*Памагити*



У каждого члена семьи свое любимое кресло



*Я низнаю как жить эту жизнь"





Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc

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