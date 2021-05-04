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Научно доказано: коты – это жидкость! 15 пушистиков, которые покорят ваши сердца!

04.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Научно доказано: коты – это жидкость! 15 пушистиков, которые покорят ваши сердца!

Мы всегда знали, что коты могут принимать любые, даже самые невероятные, позы. Но то, что творят эти четверолапые, привело нас в полный восторг! Посмотрите и вы!



Он и сам не рад празднику...


Лапа – для терморегуляции


Колготы в сеточку еще в моде!


Он злится, что хвост не влез


Извините, у вас кот пролился...


*Я с тобой на работу пайдууу!"


Кот. Версия Компакт 2.0


Когда слился с окружающей средой


Миска муки... Ой, кота!


*Пора худеть*


*Я вас мурррчательно слушаю"


Н – наблюдение


*Памагити*


У каждого члена семьи свое любимое кресло


*Я низнаю как жить эту жизнь"


Фото: adme.ru, ridus.ru, wday.ru, fishki.net, ekabu.ru, cat-story.ru, petpop.cc

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Мы всегда знали, что коты могут принимать любые, даже самые невероятные, позы. Но то, что творят эти четверолапые, привело нас в полный восторг! Посмотрите и вы! Он и...
 
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