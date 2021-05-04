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Юниорская сборная Беларуси по хоккею заняла шестое место на чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
В матче 1/4 финала белорусские хоккеисты уступили сверстникам из России – 2:5.
Проигрывая по ходу встречи – 0:3, наша сборная смогла отыграть две шайбы (отличились Илья Морозов и Федор Николаеня). Но россияне забросили еще дважды и победили со значительным преимуществом.
Для сборной Беларуси этот чемпионат мира стал одним из самых успешных в высшем дивизионе – наша команда заняла шестое место.
Все полуфиналисты турнира уже известны: кроме россиян борьбу за медали продолжат сборные Швеции, Финляндии и Канады. Матчи 1/2 финала пройдут в ночь с 5 на 6 мая.
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В матче 1/4 финала белорусские хоккеисты уступили сверстникам из России – 2:5. Проигрывая по ходу встречи – 0:3, наша сборная смогла отыграть две шайбы (отличились...
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