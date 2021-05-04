|
Егор Шарангович не набрал очков в матче с «Бостоном»
Источник материала: ОНТ
Плей-офф в Национальной хоккейной Лиге все ближе. Минувшей ночью путевку туда оформили хоккеисты «Бостона».
В гостевом матче против «Нью Джерси» «Бостон» одержал уверенную победу – 3:0.
В восточном дивизионе победители занимают третье место (а в плей-офф НХЛ проходят по 4 лучшие команды из каждого дивизиона).
Отметим, что в составе проигравших на лед выходил белорус Егор Шарангович. Он сыграл 16 минут. Его «Нью Джерси» сейчас занимает 7 место в Восточном дивизионе и шансы на выход в плей-офф давно потеряны.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плей-офф в Национальной хоккейной Лиге все ближе. Минувшей ночью путевку туда оформили хоккеисты «Бостона». В гостевом матче против «Нью Джерси» «Бостон» одержал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)