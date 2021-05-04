Егор Шарангович не набрал очков в матче с «Бостоном»

Источник материала: ОНТ

Плей-офф в Национальной хоккейной Лиге все ближе. Минувшей ночью путевку туда оформили хоккеисты «Бостона».

В гостевом матче против «Нью Джерси» «Бостон» одержал уверенную победу – 3:0.

В восточном дивизионе победители занимают третье место (а в плей-офф НХЛ проходят по 4 лучшие команды из каждого дивизиона).

Отметим, что в составе проигравших на лед выходил белорус Егор Шарангович. Он сыграл 16 минут. Его «Нью Джерси» сейчас занимает 7 место в Восточном дивизионе и шансы на выход в плей-офф давно потеряны.

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