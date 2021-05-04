Женщина перестала закрашивать седые корни, и сейчас выглядит еще ярче. Вы только посмотрите!

Источник материала: ОНТ

Фото с интересным преображением 41-летней жительницы Мичигана опубликовал ridus.ru .

Миранда Паркер убедилась на собственном примере в том, что необходимо перестать переживать из-за того, что думают о вас окружающие.





Миранда поседела в 20 лет. С тех пор она постоянно закрашивала отросшие седые корни волос, чтобы избегать косых взглядов и выглядеть моложе. Но около четырех лет назад женщина поняла, что слишком большой стресс у нее вызывает необходимость прятать отросшую седину. К тому же, стоит это недешево.





Значительная экономия денег стала приятным бонусом этого решения. Ведь более 20 тыс. долларов каждый год Миранде приходилось платить колористу.





Действительно, на фото с седыми волосами Миранда выглядит эффектно и ярко, а главное видно, что она счастлива.















Фото: Instagram @mirandaparker

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