Самое большое в мире кладбище поездов находится в Боливии

Источник материала: ОНТ

В безлюдной пустыне находится самое большое в мире кладбище поездов. Большинство из них изготовлены еще в начале прошлого века.

В этом месте была железнодорожная ветка – её построили британские предприниматели. Паровозами перевозили полезные ископаемые.

Спустя десятки лет серебряные и свинцовые рудники опустели. И паровозы стали не нужны.

И сегодня они – экспонаты самого большого музея железнодорожной техники под открытым небом.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram