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Самое большое в мире кладбище поездов находится в Боливии
Источник материала: ОНТ
В безлюдной пустыне находится самое большое в мире кладбище поездов. Большинство из них изготовлены еще в начале прошлого века.
В этом месте была железнодорожная ветка – её построили британские предприниматели. Паровозами перевозили полезные ископаемые.
Спустя десятки лет серебряные и свинцовые рудники опустели. И паровозы стали не нужны.
И сегодня они – экспонаты самого большого музея железнодорожной техники под открытым небом.
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В безлюдной пустыне находится самое большое в мире кладбище поездов. Большинство из них изготовлены еще в начале прошлого века. В этом месте была железнодорожная...
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