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Американцы продолжают протестовать против расизма и полицейского насилия
Источник материала: ОНТ
В Северной Каролине не утихают протесты из-за убийства полицией афроамериканца. Митингующие выступают против расизма и требуют предоставления полных записей с нательных камер правоохранителей.
Убийство 42-летнего Эндрю Брауна – в него при задержании выстрелили пять раз – спровоцировало новую волну беспорядков.
В Элизабет-Сити протестующие уже две недели выходят под уже известным лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение». Главное их требование – обнародовать полную запись задержания, а не 20 секунд, которые показали родным жертвы.
Митинги заканчиваются беспорядками и задержаниями – в городе после восьми вечера действует комендантский час.
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В Северной Каролине не утихают протесты из-за убийства полицией афроамериканца. Митингующие выступают против расизма и требуют предоставления полных записей с...
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