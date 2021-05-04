Американцы продолжают протестовать против расизма и полицейского насилия

Источник материала: ОНТ

В Северной Каролине не утихают протесты из-за убийства полицией афроамериканца. Митингующие выступают против расизма и требуют предоставления полных записей с нательных камер правоохранителей.

Убийство 42-летнего Эндрю Брауна – в него при задержании выстрелили пять раз – спровоцировало новую волну беспорядков.

В Элизабет-Сити протестующие уже две недели выходят под уже известным лозунгом «Жизни темнокожих имеют значение». Главное их требование – обнародовать полную запись задержания, а не 20 секунд, которые показали родным жертвы.

Митинги заканчиваются беспорядками и задержаниями – в городе после восьми вечера действует комендантский час.

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