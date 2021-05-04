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Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака: она заявила, что в алиментах не нуждается
Источник материала: ОНТ
Стало известно, что основатель Microsof, 65-летний Билл Гейтс, объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Он сообщил об этом в своем
Он также отметил, что они с супругой за 27 лет брака вырастили трех замечательных детей, а еще создали благотворительный фонд, благодаря которому люди по всему миру имеют возможность жить продуктивной и здоровой жизнью.
Финансовую сторону бракоразводного процесса пара не раскрывает. Однако 56-летняя Мелинда уже
Билл Гейтс и Мелинда Френч познакомились, когда она пришла работать в Microsoft, в конце 1980-х годов. В 1994-м они поженились, у пары трое детей.
Билл Гейтс
В 2000 году был открыт благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он считается крупнейшим частным фондом в США и располагает примерно $50 млн. Основные направления работы организации – программы в области образования и здравоохранения в США, борьба в развивающихся странах с опасными болезнями. Сотни миллионов долларов были выделены через фонд на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку в условиях пандемии уязвимых слоев населения.
Фото: Instagram
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Стало известно, что основатель Microsof, 65-летний Билл Гейтс, объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Он сообщил об этом в своем Twitter. Он также отметил, что они с...
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