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Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака: она заявила, что в алиментах не нуждается

04.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака: она заявила, что в алиментах не нуждается

Стало известно, что основатель Microsof, 65-летний Билл Гейтс, объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Он сообщил об этом в своем Twitter.

Он также отметил, что они с супругой за 27 лет брака вырастили трех замечательных детей, а еще создали благотворительный фонд, благодаря которому люди по всему миру имеют возможность жить продуктивной и здоровой жизнью.

Финансовую сторону бракоразводного процесса пара не раскрывает. Однако 56-летняя Мелинда уже заявила, что в алиментах после расторжения брака не нуждается.

Билл Гейтс и Мелинда Френч познакомились, когда она пришла работать в Microsoft, в конце 1980-х годов. В 1994-м они поженились, у пары трое детей.

Билл Гейтс занимает четвертое место в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, его состояние – около $130,5 млрд. По итогам 2020 года, Мелинда Гейтс – на пятом месте в списке самых влиятельных женщин мира (Forbes).

В 2000 году был открыт благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он считается крупнейшим частным фондом в США и располагает примерно $50 млн. Основные направления работы организации – программы в области образования и здравоохранения в США, борьба в развивающихся странах с опасными болезнями. Сотни миллионов долларов были выделены через фонд на разработку вакцины от COVID-19, а также на поддержку в условиях пандемии уязвимых слоев населения.

Фото: Instagram @thisisbillgates



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Стало известно, что основатель Microsof, 65-летний Билл Гейтс, объявил о разводе со своей женой Мелиндой. Он сообщил об этом в своем Twitter. Он также отметил, что они с...
 
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