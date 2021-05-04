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В Мексике обрушился мост: есть жертвы

04.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мексике обрушился мост: есть жертвы

Генпрокуратура Мексики начала расследование причин обрушения моста в столичном метро. По меньшей мере, 20 человек погибли и более 70 ранены.   

Среди жертв есть дети.

49 пострадавших доставлены в больницы. Семеро – в тяжелом состоянии.

Мост обрушился вместе с проходящим по нему поездом. В деформированных вагонах оказались зажаты люди. Состав упал, как минимум, на один автомобиль.

Идёт спасательная операция. Предварительно, причина в том, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Все обстоятельства еще предстоит выяснить.

На месте работают спасатели, полиция и медики.

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Генпрокуратура Мексики начала расследование причин обрушения моста в столичном метро. По меньшей мере, 20 человек погибли и более 70 ранены.    Среди жертв есть дети....
 
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