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В Мексике обрушился мост: есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Генпрокуратура Мексики начала расследование причин обрушения моста в столичном метро. По меньшей мере, 20 человек погибли и более 70 ранены.
Среди жертв есть дети.
49 пострадавших доставлены в больницы. Семеро – в тяжелом состоянии.
Мост обрушился вместе с проходящим по нему поездом. В деформированных вагонах оказались зажаты люди. Состав упал, как минимум, на один автомобиль.
Идёт спасательная операция. Предварительно, причина в том, что нагрузки не выдержала одна из несущих конструкций моста. Все обстоятельства еще предстоит выяснить.
На месте работают спасатели, полиция и медики.
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Генпрокуратура Мексики начала расследование причин обрушения моста в столичном метро. По меньшей мере, 20 человек погибли и более 70 ранены. Среди жертв есть дети....
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