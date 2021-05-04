Один из лидских магазинов чуть не досчитался тележки с продуктами на сумму более 500 рублей

Источник материала: ОНТ

Клиенты бывают разные. И к каждому продавцов учат искать подход. Однако как подходить к ситуации, когда клиент превращается в вора? Более того, пытается на глазах персонала вывести из магазина тележку, до верха наполненную товарами. Без оплаты, конечно же.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:





Двое покупателей (мужчины 38 лет) решат вывезти товар без оплаты. Один будет старательно отвлекать продавцов и охрану. Второй – пытаться невозмутимо «проехать» мимо терминала. Однако воришкам не удалось перехитрить персонал магазина. Мужчин задержат и передадут сотрудникам охраны. В отношении «голодных напарников» возбуждено уголовное дело за кражу.

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