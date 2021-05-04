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Последствия непогоды: перебои с электричеством возникли в 330 населенных пунктах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Перебои с подачей электроэнергии в результате тяжелых погодных условий за минувшие сутки наблюдались более чем в 330 населенных пунктах Беларуси. Об этом со ссылкой на данные МЧС и «Белэнерго»
Периодические перебои с подачей электроэнергии возникли в 124 населенных пунктах Минской области, 82 – Гродненской, 49 – Витебской, 41 – Гомельской, 20 – Брестской и 14 –Могилевской. Повреждены оказались 38 сельскохозяйственных зданий, а также 1310 трансформаторных подстанций. Отключения и повреждения оперативно ликвидировались оперативными бригадами. Так, к утру 4 мая без электроснабжения остались только четыре трансформаторные подстанции.
Согласно данным МЧС, из-за порывов ветра, достигавших 22 м/с пострадали три населенных пункта в Витебской, Гродненской и Могилевских областях. Крыши оказались повреждены в двух жилых домах, а также в одной постройке сельскохозяйственного назначения. Кроме того, по всей стране были зарегистрированы 47 случаев падения деревьев, в результате которых оказались повреждены два автомобиля. Пострадавших нет.
Фото: БЕЛТА
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Перебои с подачей электроэнергии в результате тяжелых погодных условий за минувшие сутки наблюдались более чем в 330 населенных пунктах Беларуси. Об этом со...
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