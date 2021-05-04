На что готовы пойти торговцы запрещёнными препаратами? Маскировка наркотиков под камни, например

Источник материала: ОНТ

На что готовы пойти торговцы запрещёнными препаратами? Каждый раз они пытаются придумывать новые схемы, чтобы не попасться. Но каждый раз правоохранители пресекают их незаконный креатив. Что на этот раз? Маскировка наркотиков под камни, например.

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Наркоторговец на протяжении года пытался строить онлайн-карьеру и делать оффлайн-закладки. К преступной деятельности подходил творчески, наркотики. обволакивал в цемент и сооружал из них предметы похожие на камни. Мужчину задержали с поличным в момент, когда тот готовил тайники для психотропов. При себе у гражданина обнаружено более 20 закладок с наркотиком, а по месту жительства горшок с коноплёй, электронные весы, фасовочные пакеты.

Мотив своего поступка задержанный пояснит тем, что хотел заработать очень большие деньги. Раннее он, кстати, уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

г. ВИТЕБСК

Крупная партия мефедрона изъята и в Витебске. За несколько месяцев наркокарьеры мужчина успел вырасти из обычного закладчика до оптовика. Однако во время транспортировки очередной крупной партии наркодельца задержали. Возбуждено уголовное дело.

г. БОБРУЙСК

А в Бобруйске находчивый наркосбытчик соорудит схрон с запрещёнными веществами под полом в бане. В нём находились особо опасные психотропные вещества - мефедрон и альфа-PVP, а также электронные весы и средства фасовки. Всего у мужчины было изъято свыше 70 граммов мефедрона и около 20 граммов альфа-PVP.

Выведут на оптового продавца двое задержанных закладчиков. Все фигуранты задержаны, запрещённые вещества изъяты, возбуждены уголовные дела

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