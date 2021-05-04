Незваный гость пришёл с просьбой о помощи и едва не убил хозяина дома строительным ножом

Источник материала: ОНТ

Чем могут быть опасны незваные гости? Как минимум они несут дискомфорт хозяевам, как максимум – угрозу жизни и здоровью.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:

Ночью в одну из барановичских больниц скорая доставит раненого мужчину. Выяснится – его ударили ножом во дворе собственного дома. Оперативники начнут поиски и установят причастного. Им окажется 40-летний местный житель. Он расскажет, что, возвращаясь с кладбища, решил сократить путь в город по старой дороге, которая проходила через деревню Гирово, в одном из домов он увидел свет, решил зайти, чтобы попросить вызвать такси. Но зайдёт не в дом, а в сарай, где и встретит хозяина. Между мужчинами вспыхнет конфликт. Незваный гость достанет строительный нож и нападёт на владельца дома.

Причина конфликта устанавливается. Возбуждено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.

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