Шрайбман: «Силовики соревнуются, кто более полезен власти, кто активнее преследует врагов»

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Зачем нужны постоянные заговоры и новые аресты.

Политолог Артем Шрайбман объясняет некоторые аресты известных людей не желанием Лукашенко, а инициативой низов, желающих продемонстрировать свою лояльность режиму.





— Некоторые решения об арестах, как, например, того же Дмитрия Болкунца , могут быть низовым ведомственным активизмом, — отметил политолог в эфире канала «И Грянул Грэм» . — Сейчас белорусских правоохранительных органов много: КГБ, МВД, СК, прокуратура, есть еще более специализированные вроде ОАЦ.

Они соревнуются в каком-то смысле за то, кто более полезен власти, кто активнее и «с огоньком» преследует врагов. И для этого им нужно постоянно производить на свет плоды своей работы. Отсюда эти заговоры, постоянные новые аресты, которые, уже, казалось бы, не нужны.

Нужно показывать, что ты блюдешь интересы власти, что ты самый надежный и самый верный чиновник или силовик. Соответственно, я не исключаю, что такие дела, как, например, против Болкунца, заводятся по инициативе какого-то ведомства. Здесь не надо искать обязательное «высочайшее повеление», что Лукашенко лично отслеживает каждого блогера. Думаю, что прокурор какой-нибудь мог вполне решить зарабоортать себе звездочку таким образом.

Шрайбман: Демократизация, скорее всего, произойдет по ошибке