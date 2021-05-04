Официально: поставки российской нефти в Беларусь в мае снизятся в 2,2 раза

Источник материала: Салiдарнасць

Трубопроводные поставки нефти из России в Беларусь в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн.

По пишет телеграм-канал neftegram , на Мозырский НПЗ запланирована поставка 560 тысяч тонн, а на «Нафтан» — 50 тысяч тонн.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.

2 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно.

В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме.

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