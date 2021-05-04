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Водитель заснял на видео ДТП на МКАД со своим участием (видео)
Источник материала: Onliner
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Как видно на записи, погодные условия были неблагоприятные. Водитель кроссовера решил опередить автора справа, однако маневр закончился столкновением. За секунду до удара слышен усиливающийся звук двигателя.
«Водитель „джипа“ уехал с места ДТП, — добавил форумчанин. — Сотрудники ГАИ нашли и вернули. Все случилось 3 мая около 20:40».
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