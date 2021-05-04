Водитель заснял на видео ДТП на МКАД со своим участием (видео)

Источник материала: Onliner

Пользователь нашего форума, зарегистрированный под ником 2871093, разместил видео с моментом ДТП, участником которого стал он сам. Авария произошла на МКАД, когда автор двигался в крайней левой полосе. Второй участник попытался вклиниться из среднего ряда. Не удалось.

Как видно на записи, погодные условия были неблагоприятные. Водитель кроссовера решил опередить автора справа, однако маневр закончился столкновением. За секунду до удара слышен усиливающийся звук двигателя.

«Водитель „джипа“ уехал с места ДТП, — добавил форумчанин. — Сотрудники ГАИ нашли и вернули. Все случилось 3 мая около 20:40».