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В Борисове задержали врача-невролога Александра Телего

04.05.2021 13:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вчера в Борисове был задержан врач-невролог Александр Телего.

как пишут "Белые халаты", Александра ночью избили в квартире и увезли в СИЗО в Гродно.

"В Борисове этого врача все знают. Может в Гродно кто-нибудь в СИЗО сможет передать ему теплые вещи. Увезли врача буквально в нижнем белье. Там с 8.00 до 17.00 передачи по вторникам и пятницам", - пишут читатели @belhalat_by

Между тем Белорусский Фонд Медицинской Солидарности ищет родных задержанного врача А. Телего, чтобы оказать поддержку и помощь с адвокатом.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера в Борисове был задержан врач-невролог Александр Телего.
 
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