В Борисове задержали врача-невролога Александра Телего

Источник материала: АФН

Вчера в Борисове был задержан врач-невролог Александр Телего.

как пишут "Белые халаты" , Александра ночью избили в квартире и увезли в СИЗО в Гродно.

"В Борисове этого врача все знают. Может в Гродно кто-нибудь в СИЗО сможет передать ему теплые вещи. Увезли врача буквально в нижнем белье. Там с 8.00 до 17.00 передачи по вторникам и пятницам", - пишут читатели @belhalat_by

Между тем Белорусский Фонд Медицинской Солидарности ищет родных задержанного врача А. Телего, чтобы оказать поддержку и помощь с адвокатом.