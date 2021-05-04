Экс-замглавы Могилевского горисполкома грозит срок до 10 лет

Дударева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 209 УК). Согласно материалам дела, бывший чиновник незаконно переоборудовал в жилое помещение часть технического этажа в многоэтажном доме по улице Лепешинского в Могилеве, где проживает с семьей.





Стоимость переоборудованного помещения, которое стало частью двухуровневой квартиры, оценивается в 41 381 рублей. Также Владимир Дударев, будучи председателем ПЖСК с 2006 по 2009 год, от имени членов жилищного кооператива и без их ведома инициировал внесение изменений в проектную документацию по увеличению высоты потолков на техническом этаже с 1,9 до 2,5 м. В итоге затраты на строительство жилого дома увеличились на 2288 рублей в ценах после деноминации, их якобы компенсировали застройщики за счет полученных льготных кредитов. Кроме того, Дудареву инкриминируют несанкционированное подключение к источникам газа, тепло- и электроэнергии — ресурсы он якобы использовал для освещения и отопления технического этажа, ставшего частью квартиры.





В деле фигурирует дом отца обвиняемого — он якобы без соответствующей разрешительной документации был отстроен заново, а не отремонтирован. Обвинение утверждает, что сделать это удалось благодаря злоупотреблению служебными полномочиями, так как Владимир Дударев с 2018 по 2019 год был зампредом Могилевского горисполкома и курировал вопросы строительства.





Дело о переоборудовании технического этажа в 2016 году уже рассматривалось в судебном порядке, четыре раза отправлялось на доработку и в итоге было закрыто за отсутствием состава административного нарушения. В изъятых протоколах собраний членов ПЖСК не нашлось доказательств, что решение об увеличении высоты потолков техэтажа выносилось на общее обсуждение. Нет также и подтверждения тому, что из-за изменений в проекте члены кооператива получили завышенные суммы льготных кредитов. В ходе проверки не подтвердились факты несанкционированного подключения технического этажа к коммуникациям. Хотя нарушения в эксплуатационных вопросах все же были выявлены.





Мнения экспертов относительно постройки нового дома на месте прежнего разошлись — в материалах дела представлены противоположные по смыслу заключения. Мать Владимира Дударева говорит, что речь идет о наследстве ее супруга, доставшемся тому от родителей, и никто ничего не сносил.





— Просто решили дом привести в порядок, чтобы потом внукам передать.

3 мая в суде завершилось ознакомление с материалами дела, которые заняли 30 томов. Также были представлены для исследования доказательства — оригиналы многочисленных документов, выемка которых про водилась в различных структурах, от ПЖСК до Могилевского горисполкома. Гособвинитель Сергей Снытченко зачитал пояснение, почему дело рассматривается в Чаусах — у могилевских судей сейчас очень большая нагрузка.





Владимир Дударев, которого собираются допрашивать в суде на ближайших заседаниях, пообещал, что «будет интересно». Свою вину он не признает. Экс-чиновнику и координатору региональный инициативной группы Виктора Бабарико грозит до 10 лет лишения свободы.



