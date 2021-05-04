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Панарин избежал серьезной травмы после жесточайшего силового приема
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн
Напомним, 29-летний форвард получил травму во время потасовки с нападающим соперников Томом Уилсоном. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.
Вот что произошло:
При счете 3:2 «Рейнджерс» на 28-й минуте разыгрывали большинство. Панарин вывел на пустой угол Бучневича, но тому шайба попала в конек — и вратарь «Вашингтона» Ванечек остановил игру.
После этого Том Уилсон схватил сзади Бучневича за свитер, завалил на лед и, когда тот уже лежал, ударил крагой в шею. Хозяева бросились защищать Павла. Панарин запрыгнул сзади на Уилсона, пытаясь нейтрализовать его руки.
Тогда канадец переключился на Артемия.
Уилсон левой рукой схватил Панарина за его длинные волосы и опрокинул на спину. Так, что россиянин ударился незащищенной головой об лед. После этого Уилсон нанес еще несколько ударов по лежащему оппоненту, а затем схватил его за форму, приподнял и снова кинул на лед — теперь лицом вниз.
За это Уилсон получил четыре минуты за грубость против Панарина и десятиминутный дисциплинарный штраф.
— Мы все видели, что произошло. В хоккее есть грань, которую нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звездный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьезную травму, — сказал Куинн после матча.
После данного эпизода Панарин на лед больше не вернулся. По словам Куинна, у форварда травма нижней части тела. При этом тренер отметил, что с форвардом все в порядке, и ему повезло избежать серьезного повреждения.
По прогнозам многих экспертов, Панарин по итогам этого сезона должен войти в число финалистов на «Леди Бинг Трофи» — награду, присуждаемую игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
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А нарушителю дали 4 минуты штрафа.
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