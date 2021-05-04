Панарин избежал серьезной травмы после жесточайшего силового приема

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о физическом состоянии форварда своей команды Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).

Напомним, 29-летний форвард получил травму во время потасовки с нападающим соперников Томом Уилсоном. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Вот что произошло:

При счете 3:2 «Рейнджерс» на 28-й минуте разыгрывали большинство. Панарин вывел на пустой угол Бучневича, но тому шайба попала в конек — и вратарь «Вашингтона» Ванечек остановил игру.

После этого Том Уилсон схватил сзади Бучневича за свитер, завалил на лед и, когда тот уже лежал, ударил крагой в шею. Хозяева бросились защищать Павла. Панарин запрыгнул сзади на Уилсона, пытаясь нейтрализовать его руки.

Tom Wilson once again crosses the line, as he goes after Pavel Buchnevich in the crease after play is stopped #NYR pic.twitter.com/o8aSjcLWEV — Shayna (@hayyyshayyy) May 4, 2021

Тогда канадец переключился на Артемия.

Уилсон левой рукой схватил Панарина за его длинные волосы и опрокинул на спину. Так, что россиянин ударился незащищенной головой об лед. После этого Уилсон нанес еще несколько ударов по лежащему оппоненту, а затем схватил его за форму, приподнял и снова кинул на лед — теперь лицом вниз.

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

За это Уилсон получил четыре минуты за грубость против Панарина и десятиминутный дисциплинарный штраф.

— Мы все видели, что произошло. В хоккее есть грань, которую нельзя пересекать. Для меня это просто проявление неуважения в целом ко всей игре. У нас в составе есть звездный игрок, который в данном моменте мог получить действительно серьезную травму, — сказал Куинн после матча.

После данного эпизода Панарин на лед больше не вернулся. По словам Куинна, у форварда травма нижней части тела. При этом тренер отметил, что с форвардом все в порядке, и ему повезло избежать серьезного повреждения.

По прогнозам многих экспертов, Панарин по итогам этого сезона должен войти в число финалистов на «Леди Бинг Трофи» — награду, присуждаемую игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.