Панарин избежал серьезной травмы после жесточайшего силового приема

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о физическом состоянии форварда своей команды Артемия Панарина после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6).

Напомним, 29-летний форвард получил травму во время потасовки с нападающим соперников Томом Уилсоном. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить оставшиеся матчи регулярного чемпионата.

Вот что произошло:

При счете 3:2 «Рейнджерс» на 28-й минуте разыгрывали большинство. Панарин вывел на пустой угол Бучневича, но тому шайба попала в конек — и вратарь «Вашингтона» Ванечек остановил игру.

После этого Том Уилсон схватил сзади Бучневича за свитер, завалил на лед и, когда тот уже лежал, ударил крагой в шею. Хозяева бросились защищать Павла. Панарин запрыгнул сзади на Уилсона, пытаясь нейтрализовать его руки.