Перенести номер в сеть life:) теперь можно онлайн, не заходя в салон связи

Источник материала: Tut.by

life:) открыл возможность перенести номер в свою сеть без посещения салона связи в онлайн-режиме.





В пресс-службе оператора говорят, что компания первой в Беларуси предлагает такую возможность. Для переноса требуется скачать приложение life:) Регистрация ( Google , Apple , Huawei ).

В life:) процесс переноса номера онлайн описывают пошагово так:

Заказать SIM-карту на сайте life.com.by или приобрести ее у одного из партнеров. Стойки с SIM-картами расположены в прикассовых зонах гипермаркетов и бренд-зонах life:) в магазинах. Скачать приложение life:) Регистрация. Активировать SIM-карту с помощью приложения life:) Регистрация, выбрав опцию Перенести свой номер.

Абонент будет перенесен в сеть life:) в течение 24 часов. Номер телефона останется прежним, включая префикс. Чтобы избежать затруднений, рекомендуется уточнить актуальность паспортных данных, наличие обязательств и задолженности. С момента последнего переноса должно пройти 90 суток.