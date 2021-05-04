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Перенести номер в сеть life:) теперь можно онлайн, не заходя в салон связи

04.05.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

life:) открыл возможность перенести номер в свою сеть без посещения салона связи в онлайн-режиме.


В пресс-службе оператора говорят, что компания первой в Беларуси предлагает такую возможность. Для переноса требуется скачать приложение life:) Регистрация (Google, Apple, Huawei).

В life:) процесс переноса номера онлайн описывают пошагово так:

  1. Заказать SIM-карту на сайте life.com.by или приобрести ее у одного из партнеров. Стойки с SIM-картами расположены в прикассовых зонах гипермаркетов и бренд-зонах life:) в магазинах.
  2. Скачать приложение life:) Регистрация.
  3. Активировать SIM-карту с помощью приложения life:) Регистрация, выбрав опцию Перенести свой номер.

Абонент будет перенесен в сеть life:) в течение 24 часов. Номер телефона останется прежним, включая префикс. Чтобы избежать затруднений, рекомендуется уточнить актуальность паспортных данных, наличие обязательств и задолженности. С момента последнего переноса должно пройти 90 суток.

 
 
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В пресс-службе оператора говорят, что компания первой в Беларуси предлагает такую возможность.
 
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