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Перенести номер в сеть life:) теперь можно онлайн, не заходя в салон связи
Источник материала: Tut.by
life:) открыл возможность перенести номер в свою сеть без посещения салона связи в онлайн-режиме.
В пресс-службе оператора говорят, что компания первой в Беларуси предлагает такую возможность. Для переноса требуется скачать приложение life:) Регистрация (
В life:) процесс переноса номера онлайн описывают пошагово так:
Абонент будет перенесен в сеть life:) в течение 24 часов. Номер телефона останется прежним, включая префикс. Чтобы избежать затруднений, рекомендуется уточнить актуальность паспортных данных, наличие обязательств и задолженности. С момента последнего переноса должно пройти 90 суток.
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В пресс-службе оператора говорят, что компания первой в Беларуси предлагает такую возможность.
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