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В ЕС отметили, что работа над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси продолжается

04.05.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Евросоюзе продолжают работать над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано, комментируя информацию о том, что принятие решения о санкциях перенесено на июнь.

В ЕС отметили, что работа над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси продолжается

Ранее пражский редактор «Радио Свобода» Рикард Юзвяк написал в «Твиттере», что четвертый пакет санкций не будет готов к заседанию Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое запланировано на 10 мая. Он предположил, что решение может быть готово к июньской встрече глав МИД стран ЕС.

«Работа над санкциями идет без привязки к конкретной дате по их одобрению, — отметил Стано. — О санкциях будет объявлено после того, как завершатся все обсуждения между членами ЕС и будут закончены все необходимые процедуры».

Что касается заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС 10 мая, то в его повестке есть пункт «Беларусь. Обмен мнениями».

«На данный момент повестка дня заседания все еще дорабатывается и будет объявлена в пятницу», — пояснил Стано.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко дал задание премьер-министру Роману Головченко поручение реагировать на санкционную политику Запада.

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В Евросоюзе продолжают работать над четвертым пакетом санкций в отношении Беларуси, сообщил БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер...
 
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