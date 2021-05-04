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Биржа: доллар растет два дня подряд

04.05.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта в отличие от европейской в мае только растет. Об этом свидетельствуют данные торгов БВФБ.

Биржа: доллар растет два дня подряд

Сегодня доллар добавил еще 0,0024 пункта и завершил сессию на отметке 2,568 белорусского рубля.

Укрепился и российский рубль. Плюс составил 0,0138 пункта — 3,4135 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро второй день падает. Сегодня на 0,0051 пункта — 3,0858 белорусского рубля.

Напомним, на последней рабочей неделе апреля из пяти иностранных валют, за которыми следят Naviny.byвыросли лишь две.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта в отличие от европейской в мае только растет. Об этом свидетельствуют данные торгов БВФБ.
 
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