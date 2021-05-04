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Лукашенко: «Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему»
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
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«Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы, - сказал Лукашенко. - Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов».
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Белорусский правитель распорядился «выровнять уровень чернобыльских регионов».
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