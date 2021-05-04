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Лукашенко: «Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему»

04.05.2021 13:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему»
Фото: TUT.BY
Тема реабилитации и развитие белорусских регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС была затронута в ходе встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Романом Головченко.

Как информирует сайт president.gov.by, Александр Лукашенко обратился к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий.

«Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы, - сказал Лукашенко. - Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов».
 
 
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Белорусский правитель распорядился «выровнять уровень чернобыльских регионов».
 
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