Источник материала: UDF

Фото: TUT.BY

«Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Надо определиться в каждом районе, агрогородке, что мы там должны сделать. Надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы, - сказал Лукашенко. - Надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень чернобыльских регионов».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему» Белорусский правитель распорядился «выровнять уровень чернобыльских регионов».

Как информирует сайт, Александр Лукашенко обратился к проблематике, которая обсуждалась во время его недавней рабочей поездки по районам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Тогда было решено к сентябрю выработать новую программу по развитию соответствующих территорий.