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Лукашенко потребовал от Головченко ввести ответные антизападные санкции

04.05.2021 13:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко потребовал от Головченко ввести ответные антизападные санкции
Фото: president.gov.by
«В первом приближении, что мы имеем за первый квартал?» - с этих слов начал 4 мая Александр Лукашенко свою встречу с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу - что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.

По словам Александра Лукашенко, одна из таких проблем - это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.


Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер.

«Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей», - цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.


Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в «красных» зонах.
 
 
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«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.
 
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