Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.

president.gov.by . «Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей», - цитирует Лукашенко сайт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал от Головченко ввести ответные антизападные санкции «Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу - что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.По словам, одна из таких проблем - это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер.Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в «красных» зонах.