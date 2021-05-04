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Лукашенко потребовал от Головченко ввести ответные антизападные санкции
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Вместе с тем он обратил внимание на то, что главное даже не итоги первого квартала, а оценка на перспективу - что будет в будущем, на что планируется выйти по итогам года, в том числе с учетом проблемных моментов.
По словам Александра Лукашенко, одна из таких проблем - это попытка запугать Беларусь санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.
«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.
Кроме того, речь шла о финансировании антиковидных мер.
«Главное при этом: мы лечили и будем лечить людей», - цитирует Лукашенко сайт
Он также актуализировал важность поддержки врачей и медперсонала, которые работают в «красных» зонах.
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«Нужно показывать, что мы нация, и у нас есть своя земля, своя страна», - заявил он.
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