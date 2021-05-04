Лукашенко пожаловался на «последних мерзавцев» – европейцев и американцев

Источник материала: Салiдарнасць

И выразил готовность продолжать «бомбить Воложин».





Во вторник, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, Александр Лукашенко эмолционально высказался о западных партнерах.

Говоря о финансировании антиковидных мер, правитель Беларуси отметил:

– Последние же мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам. Абсолютно. Хотя и ООН, и ВОЗ постоянно заявляют, что нужно кого-то поддержать и прочее.

Напомним, что из-за поведения Лукашенко Беларусь стала одной из очень немногих стран, которая при пандемии лишилась льготного кредита МВФ – на сумму в $900 млн .

Правитель также намекнул, что европейские санкции не останутся без ответа.

– Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями – они их получат. Больше ничего говорить не буду, время покажет. Но вас попрошу: дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси, – обратился Лукашенко к Головченко.

Напомним, белорусские власти уже запретили ввозить в страну продукцию Nivea и Skoda. В сети такое поведение по аналогии с российским высказыванием «бомбить Воронеж» называют «бомбить Воложин» или «бомбить Бобруйск».