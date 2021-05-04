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Не так-то просто вывезти в Литву «Урал». И вот почему
Источник материала: Onliner
Купить специальную технику возможно: проводятся аукционы, где на продажу выставляются и списанные военные грузовики, и даже автозаки — мы о таком
Литовская таможня
Исходя из сообщения литовской таможни, подобные случаи фиксируются на границе регулярно. В марте таможня выявила попытку ввезти электростанции на платформе ЗИЛ, в апреле был еще один инцидент: без лицензии в страну пытались ввезти КАМАЗ, который специалисты отнесли к технике военного назначения.
За попытку перевозки через литовскую границу запрещенных товаров и товаров без лицензии (в случаях, когда она необходима) в этой стране предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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