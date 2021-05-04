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Не так-то просто вывезти в Литву «Урал». И вот почему

04.05.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Купить специальную технику возможно: проводятся аукционы, где на продажу выставляются и списанные военные грузовики, и даже автозаки — мы о таком рассказывали. Но одно дело купить, например, «Урал», и совсем другое — вывезти его из страны в Литву: с этим, как оказалось, могут возникнуть проблемы.

Литовская таможня сообщила о том, что в апреле в пограничном пункте пропуска «Райгардас» был задержан грузовик Урал-375, который везли из Беларуси. Специалисты установили, что машина входит в список подконтрольных товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. Для транспортировки такого автомобиля необходима специальная лицензия, а перевозчик такую лицензию во время таможенного контроля не представил.

Исходя из сообщения литовской таможни, подобные случаи фиксируются на границе регулярно. В марте таможня выявила попытку ввезти электростанции на платформе ЗИЛ, в апреле был еще один инцидент: без лицензии в страну пытались ввезти КАМАЗ, который специалисты отнесли к технике военного назначения.

За попытку перевозки через литовскую границу запрещенных товаров и товаров без лицензии (в случаях, когда она необходима) в этой стране предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Купить специальную технику возможно: проводятся аукционы, где на продажу выставляются и списанные военные грузовики, и даже автозаки — мы о таком рассказывали. Но...
 
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