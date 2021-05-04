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“Израильский след”: задержание олигарха Зингмана в Конго связывают с Моссадом

04.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деле белорусского бизнесмена Александра Зингмана появился неожиданный “израильский след”. Возможно, параноидальные конголезские власти приняли его за “человека Кабилы” — экс-президента Демократической Республики Конго.

“Израильский след”: задержание олигарха Зингмана в Конго связывают с Моссадом
Александр Зингман
Зингман, которого нередко называют близким к главе Управделами Лукашенко Виктору Шейману, был задержан в ДРК 19 марта. Спустя некоторое время его отпустили, не предъявив обвинений. Доподлинно о причинах задержания до сих пор неизвестно. Версии есть разные, а согласно одной из них белорусский бизнесмен стал случайной жертвой обстоятельств. А точнее — отношения действующих властей Конго к другому бизнесмену с еврейскими корнями и его связям с израильской разведкой Моссадом.

Своё расследование о задержании Зингмана провело авторитетное африканское издание Africa Intelligence. СМИ утверждает, что, помимо возможных взаимосвязей между задержанием и “израильскими друзьями” предыдущего президента Конго, интерес у силовиков, выступающих на стороне нынешнего президента, могли вызывать его связи в арабских странах. 
 

Вхожий в Кнессет

Известно, что у Александра Зингмана два паспорта — белорусский и американский. Но нельзя исключать и наличие третьего — израильского. Во всяком случае, связи бизнесмена с этой страной и её элитами очень крепки.

В 2019 году Зингман вместе со своим партнёром Виталием Фишманом встречался с Авигдором Либерманом. Этот известный и влиятельный в израильской политике человек занимал посты министров иностранных дел и обороны, а в последние годы является депутатом Кнессета. На той же встрече был и Виктор Шейман.

Пресс-служба партии Либермана подтверждает, что между ним и белорусскими бизнесменами — крепкая дружба. “Либерман встречался с Фишманом и Зингманом время от времени по дружеским причинам, два-три раза в год”, — комментируют в партии “Наш дом — Израиль”.

Израильская газета “Едиот ахронот” (“Последние новости”) часто называет Либермана “другом Лукашенко”. В своё время политик приезжал в Минск и тепло общался с главой Беларуси. Спустя годы связи пригодились, чтобы помочь организовать операцию по пересадке печени для экс-главы Моссада. 

Инерция чужой репутации

Возможной причиной задержания Зингмана африканские СМИ называли то, что он якобы мог продавать оружие экс-президенту Конго Джозефу Кабиле. Это, в свою очередь, могло встревожить нынешнего президента страны Феликса Чисекеди, который, как и любой здравомыслящий президент африканской страны, боится госпереворота.

Кроме того, Зингману могло “не повезти” с дружбой с Либерманом. Дело в том, что израильский политик близко дружит и с опальным конголезским бизнесменом Дэном Гертлером. История там запутанная, но если объяснять максимально коротко, то Чисекеди борется с Гертлером как с одним из “людей Кабилы”. Этого всего уже остаточно, чтобы цепочка “Кабила — Гертлер — Либерман — Зингман” созрела в чьей-то параноидальной голове. Мы-то знаем, что дела о попытке захвата власти могут начинаться и не за такое.

Израиль несколько раз пытался “вписаться” за Гертлера. Будущее бизнесмена даже упоминалось во время разговора нынешнего директора Моссада Йоси Коэна с Чисекеди. Вообще за несколько лет Коэн посетил Киншасу (столицу ДРК) несколько раз. В каждый визит он виделся с Кабилой, что тоже не могло оставить нынешнего президента равнодушным.

Близость Зингмана к израильской верхушке и могла сыграть с ним злую шутку на фоне, мягко скажем, подозрительности властей страны. Его, как и Гертлера, могли посчитать “человеком Кабилы”. Ну а дальше — жёсткая сцена задержания в аэропорту и трагический женский возглас “Игорь, ботинки!” на фоне.
 
Теги: Минск
 
 
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В деле белорусского бизнесмена Александра Зингмана появился неожиданный “израильский след”. Возможно, параноидальные конголезские власти приняли его за...
 
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