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Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с Багой. Позже клуб удалил публикацию

04.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с беларусским специалистом Алексеем Багой, однако позже удалила эту новость.




«Футбольный клуб «Актобе» и Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Мы искренне желаем Алексею Анатольевичу всяческих успехов в его дальнейшей карьере.

Исполнять обязанности главного тренера в матче с «Жетысу» будет Владимир Зеленовский, ранее уже ему приходилось брать на себя аналогичные функции в первой лиге», – написала клубная пресс-служба.

Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.

40-летний беларус возглавил команду в феврале.
 
Теги: Новости
 
 
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Пресс-служба «Актобе» сообщила о прекращении сотрудничества с беларусским специалистом Алексеем Багой, однако позже удалила эту новость.
 
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