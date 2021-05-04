ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Премьер о возможности новых мер в ответ на санкции: «Мы будем действовать по обстановке»

04.05.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 мая, во вторник, по итогам доклада Александру Лукашенко заявил, что, говоря о возможности новых мер в ответ на санкции, будут действовать по обстановке. Его слова приводит БелТА.



Головченко подчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться лишь за крайне серьезные и доказанные преступления, которые были совершены в конкретном государстве. И это никак не может относиться к Беларуси.

- К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплантацией. На протяжении нескольких лет Беларусь уже подвергалась тем или иным формам санкционного давления. Вы видите результат сами: мы стали крепче и научились жить в данных условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное независимое государство есть подобные попытки давления. Мы стараемся в меру отвечать на такие выпады – не только вербально и заявлениями, но также и принятием конкретных мер. Но мы не хотим огулом уподобляться нашим противникам. По этой причине отвечаем, как симметрично, так и ассиметрично, - отметил премьер-министр.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 4 мая, во вторник, по итогам доклада Александру Лукашенко заявил, что, говоря о возможности новых мер в ответ на санкции,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Насамрэч мы ўсе нечага баімся». Размова з псыхатэрапэўткай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by