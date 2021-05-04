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Патриарший экзарх всея Беларуси поздравил с Пасхой воспитанников интерната
04.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В гости с подарками. Навестить воспитанников дома-интерната приехал Патриарший экзарх всея Беларуси. Он поздравил всех с Воскресением Христовым и окропил святой водой комнаты проживающих, а сестры милосердия пропели пасхальный тропарь, сообщает «МИР 24».
Наболевшие социальные и бытовые вопросы обсудили за чаепитием: говорили о нехватке пандусов, о трудоустройстве постояльцев интерната. А еще – о благотворительной акции «Подари радость ближнему». В стране она проходит впервые. В рамках этого начинания губернатор передал руководству интерната сертификат на 8 тысяч долларов, а от Белорусской православной церкви привезли газонокосилку. Дорогим же гостям вручили поделки местных мастеров.
«Хотелось бы, чтобы сегодняшнее доброе начинание распространилось как можно шире. И каждый житель Беларуси постарался так или иначе последовать призыву, который звучит
К акции подключились не только священнослужители, представители власти, но и волонтеры. Они навестили постояльцев и воспитанников социальных домов страны: престарелых, одиноких, инвалидов, детей с особенностями развития, пациентов больниц – всего около 4 тысяч человек.
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В пасхальные дни в стране впервые проходит благотворительная акция «Подари радость ближнему».
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