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Патриарший экзарх всея Беларуси поздравил с Пасхой воспитанников интерната

04.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В гости с подарками. Навестить воспитанников дома-интерната приехал Патриарший экзарх всея Беларуси. Он поздравил всех с Воскресением Христовым и окропил святой водой комнаты проживающих, а сестры милосердия пропели пасхальный тропарь, сообщает «МИР 24».

Наболевшие социальные и бытовые вопросы обсудили за чаепитием: говорили о нехватке пандусов, о трудоустройстве постояльцев интерната. А еще – о благотворительной акции «Подари радость ближнему». В стране она проходит впервые. В рамках этого начинания губернатор передал руководству интерната сертификат на 8 тысяч долларов, а от Белорусской православной церкви привезли газонокосилку. Дорогим же гостям вручили поделки местных мастеров.

«Хотелось бы, чтобы сегодняшнее доброе начинание распространилось как можно шире. И каждый житель Беларуси постарался так или иначе последовать призыву, который звучит в пасхальные дни о том, чтобы делиться радостью с ближними, в пасхальной радости обнять других людей и постараться сделать добрые дела, которые возможны», – сказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

К акции подключились не только священнослужители, представители власти, но и волонтеры. Они навестили постояльцев и воспитанников социальных домов страны: престарелых, одиноких, инвалидов, детей с особенностями развития, пациентов больниц – всего около 4 тысяч человек.



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В пасхальные дни в стране впервые проходит благотворительная акция «Подари радость ближнему».
 
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