Британские морпехи отработали захват судна на реактивном ранце

Источник материала: Tut.by

Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью ранца. Об этом сообщает TJournal.

Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью ранца.

Во время испытаний пилот стартовал с борта катера и высадился на движущийся корабль. В Gravity Industries заявили , что военные могут высаживаться на корабль с вертолета, но реактивный костюм позволяет сделать это быстрее.

Gravity Industries — компания, созданная британцем Ричардом Браунингом, который ранее работал в нефтяной промышленности и состоял в резерве Королевской морской пехоты. Она представила реактивный ранец в 2017 году. В сентябре 2020 года его протестировали британские службы спасения. В апреле 2021 года ранец испытали военные Нидерландов.