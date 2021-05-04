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Британские морпехи отработали захват судна на реактивном ранце
Источник материала: Tut.by
Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью ранца. Об этом
Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries протестировала высадку военных из лодок на борт корабля с помощью ранца.
Во время испытаний пилот стартовал с борта катера и высадился на движущийся корабль. В Gravity Industries
Gravity Industries — компания, созданная британцем Ричардом Браунингом, который ранее работал в нефтяной промышленности и состоял в резерве Королевской морской пехоты. Она
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По словам компании, ранец позволяет летать со скоростью до 120 км/ч.
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