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Материалы подорожали, а что с ценами на дома под ключ? Узнали, насколько дороже стала стройка
Источник материала: Tut.by
После
В архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» нам предоставили расчеты к типовому проекту каркасного дома площадью 138 м2: 4 спальни, кухня, гостиная, санузел и топочная. Мансардный этаж отдан полностью под спальни, а спальня на первом этаже, как правило, используется в качестве хозяйской или гостевой.
В смете учтены все материалы и работы для заселения в дом — владельцу останется только подключить дом к наружным сетям: газ, вода, канализация и электричество.
Дом ставился на свайно-ростверковый фундамент с бетонной плитой по грунту. Стены — деревянный каркас с утеплением 200 мм (150 мм в каркасе + дополнительное контрутепление фасада 50 мм). Наружная и внутренняя отделка дома — из имитации бруса. В феврале 2020 года можно было заказать такой дом под ключ за 152 600 рублей.
Теперь, в текущих ценах за апрель 2021 года тот же самый дом будет стоить 178 500 рублей. Разница — 25 900 рублей. Что больше всего сказалось на увеличении стоимости?
Больше всего подорожали материалы для возведения коробки каркасного дома (на 13 600 рублей). И это закономерно. Основной материал каркаса, стропильной системы и фасадной обшивки — древесина, а она
Существенную разницу можно найти и в графе внутренней отделки — 6600 рублей. Инженерное оборудование, сантехника и электрика стали дороже на 2200 рублей. А вот окна-двери подорожали несущественно — всего на 500 рублей.
Стоит отметить, что если пересчитать все в долларах, то стоимость строительства практически не изменилась. Так, за 152600 рублей в феврале можно было поменять на 69 360 долларов (курс тогда держался на отметке 2,2 рубля за доллар. Новая цифра в смете — 178 500 рублей — теперь равняется 69 735 долларам (по курсу на 1 мая 2021 года).
При таких раскладах, конечно, говорить о существенном подорожании уже нельзя: в долларах цена строительства дома под ключ осталась практически на прежнем уровне. С другой стороны, зарплаты подавляющего большинства белорусов к валюте не привязаны и остались на прежнем уровне. Поэтому говорить, что подорожание — «это фейк», язык не поворачивается.
В ближайшее время мы предоставим расчеты для проектов из газосиликата и керамзитобетона.
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Сравнили реальные сметы этого и прошлого годов к проекту каркасного дома.
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