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Материалы подорожали, а что с ценами на дома под ключ? Узнали, насколько дороже стала стройка

04.05.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После подорожания строительных материалов логично предположить, что вырастет стоимость строительства в целом. Мы изучили смету за прошлый и за этот год к одному и тому же типовому индивидуальному проекту и узнали, насколько стало дороже построить дом под ключ.


Фото: 1000proektov.by

В архитектурно-строительном бюро «1000 проектов» нам предоставили расчеты к типовому проекту каркасного дома площадью 138 м2: 4 спальни, кухня, гостиная, санузел и топочная. Мансардный этаж отдан полностью под спальни, а спальня на первом этаже, как правило, используется в качестве хозяйской или гостевой.


Фото: 1000proektov.by

В смете учтены все материалы и работы для заселения в дом — владельцу останется только подключить дом к наружным сетям: газ, вода, канализация и электричество.

Дом ставился на свайно-ростверковый фундамент с бетонной плитой по грунту. Стены — деревянный каркас с утеплением 200 мм (150 мм в каркасе + дополнительное контрутепление фасада 50 мм). Наружная и внутренняя отделка дома — из имитации бруса. В феврале 2020 года можно было заказать такой дом под ключ за 152 600 рублей.

Теперь, в текущих ценах за апрель 2021 года тот же самый дом будет стоить 178 500 рублей. Разница — 25 900 рублей. Что больше всего сказалось на увеличении стоимости?

Наименование

Стоимость 2020

Стоимость 2021

Разница, в рублях

Фундамент свайно-ростверковый с бетонной плитой по грунту

18800

21400

2600

Каркас из пиломатериала техсушки, кровля — металлочерепица, утеплитель для каркаса и кровли Ursa Terra, дополнительное контрутепление фасада, фасад из имитации бруса с покраской, софит и водосток ПВХ, отделка террасы и крыльца

68700

82300

13600

Окна (двухкамерный стеклопакет, профиль КВЕ) и входная дверь металлическая утепленная

7800

8300

500

Сантехника (двухтрубная система, радиаторы, газовый котел Bosch, водоснабжение, канализация по дому, унитаз, умывальник, душевая кабина) Электрика по дому с установкой розеток и выключателей. Обустройство вентиляции в утепленных ПВХ-коробах

20200

22800

2600

Внутренняя отделка (черновая стяжка первого этажа с утеплением 50 мм, черновой пол мансардного этажа из плит ОСБ и ЦСП в 2 слоя, обшивка стен имитацией бруса с покраской в жилых комнатах, обшивка топочной плитами ЦСП с покраской, в санузлах плитка на стенах и на полу, полы в жилых комнатах — ламинат, лестница деревянная, потолки в жилых комнатах — вагонка-штиль, в санузлах — ПВХ-панели, плинтуса- ПВХ, двери МДФ экошпон)

37100

43700

6600

 

152600

178500

25900

Больше всего подорожали материалы для возведения коробки каркасного дома (на 13 600 рублей). И это закономерно. Основной материал каркаса, стропильной системы и фасадной обшивки — древесина, а она стала дороже в два раза. Подорожали также металлочерепица и утеплитель.

Существенную разницу можно найти и в графе внутренней отделки — 6600 рублей. Инженерное оборудование, сантехника и электрика стали дороже на 2200 рублей. А вот окна-двери подорожали несущественно — всего на 500 рублей.


Фото: 1000proektov.by

Стоит отметить, что если пересчитать все в долларах, то стоимость строительства практически не изменилась. Так, за 152600 рублей в феврале можно было поменять на 69 360 долларов (курс тогда держался на отметке 2,2 рубля за доллар. Новая цифра в смете — 178 500 рублей — теперь равняется 69 735 долларам (по курсу на 1 мая 2021 года).

При таких раскладах, конечно, говорить о существенном подорожании уже нельзя: в долларах цена строительства дома под ключ осталась практически на прежнем уровне. С другой стороны, зарплаты подавляющего большинства белорусов к валюте не привязаны и остались на прежнем уровне. Поэтому говорить, что подорожание — «это фейк», язык не поворачивается.

В ближайшее время мы предоставим расчеты для проектов из газосиликата и керамзитобетона.

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Сравнили реальные сметы этого и прошлого годов к проекту каркасного дома.
 
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