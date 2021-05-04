Лучший бомбардир минского «Динамо» покинул команду

Источник материала: Tut.by

Лучший бомбардир минского «Динамо» в прошедшем сезоне Шейн Принс переходит в «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В сезоне-2020/2021 Принс набрал 49 (25+24) очков в 52 матчах регулярного чемпионата, стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром команды, внеся ощутимый вклад в выход белорусского клуба в плей-офф. В Кубке Гагарина в пяти матчах против СКА на счету новичка «Автомобилиста» 6 (1+5) очков.

Отметим, что Шейн Принс принял белорусское гражданство и сможет выступать за сборную уже на грядущем чемпионате в Латвии.