В Италии представлен диковинный концепт Suzuki Misano

Источник материала: Tut.by

Новая концептуальная разработка создана группой студентов IED (Европейский институт дизайна) в Турине в сотрудничестве с целым рядом компаний, среди которых и японская Suzuki.





Идея в каком-либо виде скрестить миры автомобилей и мотоциклов уже не раз приходила в головы разработчиков и энтузиастов. В случае с Misano речь идет о дипломном проекте 24 студентов отделения транспортного дизайна IED под патронажем канадца Джеймса Хоупа, работавшего, в частности, в Ford, Daimler и Chery. Построила концепт, который назвали в честь итальянского автодрома Мизано, немецкая инжиниринговая компания Edag.









Перед нами двухместный открытый спорткар длиной около 4 м и шириной 1,7 м. Его главной особенностью является концепция интерьера — по левому борту Misano тандемом размещены два сиденья, а руль перед водителем тоже вполне себе мотоциклетный.





Для Misano задекларирована электрическая силовая установка, параметры которой не приводятся вовсе — речь идет о неходовом макете. В серию такая машина не пойдет, но в скором времени ее выставят на всеобщее обозрение в Национальном автомобильном музее в Турине (MAUTO).