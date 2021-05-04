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В Италии представлен диковинный концепт Suzuki Misano

04.05.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая концептуальная разработка создана группой студентов IED (Европейский институт дизайна) в Турине в сотрудничестве с целым рядом компаний, среди которых и японская Suzuki.


Идея в каком-либо виде скрестить миры автомобилей и мотоциклов уже не раз приходила в головы разработчиков и энтузиастов. В случае с Misano речь идет о дипломном проекте 24 студентов отделения транспортного дизайна IED под патронажем канадца Джеймса Хоупа, работавшего, в частности, в Ford, Daimler и Chery. Построила концепт, который назвали в честь итальянского автодрома Мизано, немецкая инжиниринговая компания Edag.



Перед нами двухместный открытый спорткар длиной около 4 м и шириной 1,7 м. Его главной особенностью является концепция интерьера — по левому борту Misano тандемом размещены два сиденья, а руль перед водителем тоже вполне себе мотоциклетный.


Для Misano задекларирована электрическая силовая установка, параметры которой не приводятся вовсе — речь идет о неходовом макете. В серию такая машина не пойдет, но в скором времени ее выставят на всеобщее обозрение в Национальном автомобильном музее в Турине (MAUTO).

 
 
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Новая концептуальная разработка создана группой студентов IED (Европейский институт дизайна) в Турине в сотрудничестве с целым рядом компаний, среди которых и...
 
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