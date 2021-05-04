На Евро-2020 сможет поехать больше футболистов

Исполком УЕФА принял решение об увеличении заявок сборных на Евро-2020.





Заявки были увеличены (с 23 до 26 футболистов) «в порядке исключения для всех участников, чтобы команды по возможности не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков в некоторых матчах из-за того, что футболисты сдали положительные тесты на COVID-19 и вынуждены отбывать карантин согласно правилам официальных инстанций».

Несмотря на это новшество, в заявку на матч по-прежнему можно будет включать максимум 23 игрока (включая трех вратарей).

Новый регламент также позволяет заменять вратарей перед каждым матчем в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

Замененного игрока нельзя вернуть в заявку.

Финальная стадия ЧЕ-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА уже провела жеребьевку группового этапа :

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония;

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия;

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи Евро-2020 примут 11 городов: Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилья.