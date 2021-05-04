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Экс-депутат Рады: власти Киева "хайпуют" на теме Минских соглашений
04.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Стрингер
"Мне кажется, что сам Кравчук как-то возглавил старческий состав "95-го квартала", и эти заявления нравятся Зеленскому … Они хайпуют. Вы повнимательнее еще раз почитайте Минские соглашения, они же прописаны во времени. Там, посмотрите, с ноля часов прекратить. В течение 14 дней отвести тяжелые вооружения. Сегодня опять их вернули. На второй день начать переговоры и так далее. Все привязано ко времени. Уже семь лет прошло", ― высказался на радио Sputnik известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
По мнению политика, выполнить Минские соглашения в создавшихся условиях стало невозможно, ЛНР и ДНР не будут вести прямые переговоры с киевской властью, "какой предмет переговоров может быть с теми, кто ненавидит людей, отстаивающих свою самостоятельность", надо искать иные решения, считает собеседник радио Sputnik.
Если брать в целом, то смысл Минских соглашений заключается в строгом предупреждении: "Ребята, только попробуйте решить вопрос силовым путем, получите ответку", отмечает Олейник.
"Все что происходит в районе Донбасса, сопряжено с ситуацией, которая будет происходить внутри России, американцы играют эту партитуру, если надо ― усилят, надо ― ослабят. Они готовят все это, чтобы провести все то, что было в Украине, ―цветную революцию", ― утверждает Олейник.
Партитура у них (американцев ― Sputnik) очень широкая, чтобы играть на развитии внутренних событий в России, убежден политик.
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