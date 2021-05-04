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Роман Головченко. Фото: БЕЛТА

«К сожалению, общая девальвация международной правовой системы приводит к тому, что санкциями пользуются как инструментом воздействия или давления на неугодные государства, с целью ухудшения экономической ситуации в стране. То есть декларируемые цели санкций расходятся с их имплантацией. На протяжении нескольких лет Беларусь уже подвергалась тем или иным формам санкционного давления. Вы видите результат сами: мы стали крепче и научились жить в данных условиях. Мы не принимаем этого и не можем смириться с тем, что на суверенное независимое государство есть подобные попытки давления. Мы стараемся в меру отвечать на такие выпады – не только вербально и заявлениями, но также и принятием конкретных мер. Но мы не хотим огулом уподобляться нашим противникам. По этой причине отвечаем, как симметрично, так и ассиметрично», - цитирует премьера госагентство БЕЛТА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После встречи с Лукашенко премьер-министр Беларуси объявил о девальвации Спойлер: речь идет не об ослаблении белорусского рубля.

С таким заявлением глава Совета министров выступил после встречи 4 мая с, на котором ему была поставлена задача ввести антизападные контрсанкции в отношении стран, которые проводят недружественную политику в отношении Беларусиподчеркнул, что в соответствии с международным правом санкции могут вводиться лишь за крайне серьезные и доказанные преступления, которые были совершены в конкретном государстве. И это никак не может относиться к Беларуси.