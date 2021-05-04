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Мадуро «повысил» зарплаты в Венесуэле до $2,5 в месяц

04.05.2021 14:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мадуро «повысил» зарплаты в Венесуэле до ,5 в месяц
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в честь Дня рабочих, который отмечается в стране 1 мая, принял решение резко повысить зарплаты, сообщает finanz.ru.

Уровень минимальной оплаты труда указом Мадуро увеличен почти на 300% - с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара.

До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

Для госслужащих в честь первомая также увеличен денежный размер продуктовых карточек - с 1,8 до 3 млн боливаров, то есть примерно 1,07 доллара.

В результате в общей сложности рабочие госсектора смогут получать около 10 млн боливаров в месяц - это порядка 3,6 доллара, на которые в Венесуэле можно купить упаковку из 30 яиц, отмечает Venezuelanalysis.

«Мы провели большую работу, чтобы найти ресурсы на увеличение зарплат», - сказал Николас Мадуро в ходе первомайского первомайского мероприятия для сторонников, которое проходило за закрытыми дверями в Каракасе.

Он вновь пожаловался на «блокаду» венесуэльской экономики со стороны США, из-за которой текущая инфляция в стране достигает 3867%.

Венесуэльские профсоюзы отвергли повышение зарплат от Мадуро, назвав его «возмутительным» и «пирровым». Конфедерация UNETE призвала правительство Мадуро «сменить политический курс», а союз работников транспорта и сельского хозяйства заявил, что подобные меры только ухудшают ситуацию с безработицей и инфляцией.

За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, - добычи сырой нефти.

Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо - с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.
 
 
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