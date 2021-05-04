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Минчанку судили за занавески с белорусским орнаментом

04.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Минчанка Юлия живет в многоэтажке на улице Веры Хоружей. На ее окне долгое время висели белые занавески с красным орнаментом. Сотрудники милиции попросили хозяйку дать объяснения в РУВД по этому поводу. В итоге женщина ночь провела на Окрестина, а утром ее осудили за пикетирование на 80 базовых, пишет TUT.BY.

На балконе 14-го этажа у Юлии висели белые занавески с белорусским орнаментом. В воскресенье, 2 мая, утром к ней пришли милиционеры и сказали, что на окне висят флаги.

— Сотрудники прошли в квартиру, посмотрели, сказали, что снизу смотрятся как флаги, поэтому я должна ехать в Советское РУВД, чтобы дать объяснения, — рассказывает хозяйка квартиры.

По ее словам, сотрудники сняли занавески. Во время опроса в РУВД Юлия поняла, что ее задержали и дальше отвезут в ИВС до суда. Так и произошло.

Минчанку судили за занавески с белорусским орнаментом

В протоколе задержания (есть в распоряжении редакции) написали, что Юлия пикетировала без разрешения Мингорисполкома путем размещения на балконе флага бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам. С протоколом минчанка не согласилась.

— Я написала, что белорусская национальная символика не принадлежит какому-то общественно-политическому движению или организации, поэтому не может выражать общественно-политические взгляды.

Тем не менее Юлию в тот же день отвезли в изолятор в 1-м переулке Окрестина, где она провела ночь с 2 на 3 мая. 3 мая судья Советского района Марина Федорова осудила минчанку по скайпу по ч. 1 ст. 24.23 на штраф — 80 базовых величин (2320 рублей).

— Судить в Год народного единства за то, что на окне висит орнамент, который в городе размещен на щитах — это вообще веселуха, — замечает хозяйка квартиры.

Юлия говорит, что занавески висели на окне давно.

— Наверное, их привлек цвет — бело-красный. Мне в РУВД сказали, что на занавески жаловались какие-то граждане, не сказали, кто именно. Я думаю, что на самом деле это был какой-то рейд, потому что забирали меня ребята без формы, на серебристой Geely, а я их визуально знаю, они постоянно тут ходят.

 
 
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