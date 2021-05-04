Лукашенко раскритиковал прогнозы от МВФ и Всемирного банка. Головченко: «Мы идем с опережением»

Источник материала: Onliner

Сегодня на встрече с Лукашенко премьер-министр страны отчитался о работе экономики в первом квартале. По его словам, экономика вышла на траекторию роста: ВВП за квартал вырос и оказался почти на 1% в плюсе. Головченко заявил, что к концу полугодия планирует выйти на 2%-ный рост ВВП.

— Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4%, за полугодие планируем выйти на почти 102%, — заявил премьер-министр во время доклада Лукашенко и добавил, что «основным драйвером роста среди отраслей стала промышленность», передает БЕЛТА.

— Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям, — уже после разговора заявил он. Головченко также сказал, что рост пошел не только за счет нефтепереработки, калийной отрасли, но и в промышленности.

— За квартал это чуть больше 109% — очень хороший рост для промышленности. Отрадно, что рост демонстрирует и IT-сектор: за квартал он вырос на 103,5%, — рассказал Роман Головченко и добавил, что позитивная динамика наблюдается и по всем финансовым показателям. Так, по его словам, валовая прибыль экономики за первый квартал этого года достигла 1,8 млрд рублей, выручка увеличилась на 20%, прибыль от реализации продукции — на 30% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), также растет и рентабельность продаж.

— Если говорить о доходах населения, то в первом квартале в реальном исчислении (то есть с поправкой на инфляцию) они выросли на 5,4%, пенсии — на 3,4%, средняя пенсия по возрасту достигла 500 рублей. Это свидетельствует о том, что экономика работает достаточно эффективно, — отметил он. — Несмотря на алармистские заявления со стороны либо не очень глубоко разбирающихся людей, либо людей, которые преследуют конкретные информационные деструктивные цели, пытаясь посеять недоверие к экономической ситуации в стране и действиям властей.

Головченко убежден, что «показатели работы экономики за первый квартал дают основание оптимистично смотреть в будущее».

— Неплохие показатели роста мы ожидаем и по итогам первого полугодия, если не будут оказывать существенного негативного влияния какие-то новые факторы, — заключил он.

Напомним, в начале апреля Международный валютный фонд существенно ухудшил прогноз по белорусской экономике. В октябре прошлого года аналитики МВФ прочили белорусской экономике рост в 2021 году на 2,2%. В апреле уже отмечали, что к концу года Беларусь ждет снижение ВВП на 0,4%. По поводу 2020-го оценки также сдержанны: возможен незначительный рост на 0,8%. Что касается инфляции, то аналитики МВФ предрекают 6,9%-ный рост цен по итогам 2021 года.

Всемирный банк более мрачен. Он предсказывает падение белорусской экономики на 2,7% (хотя раньше прогнозировал минус в 4%). При этом в мировой экономике банк прогнозирует рост на 4%.Всемирный банк также прочит инфляцию по итогам года на уровне 8,2%, в 2022-м — на уровне 6,1% и 5,7% в 2023-м.

Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании раскритиковал прогнозы от международных экспертов.

— Я читаю средства массовой информации, различные прогнозы, — рассказал он. — МВФ, Всемирный банк дает оценки, наши доморощенные аналитики... Но я ж не первый год вижу эти прогнозы. Они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют.