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Стартовала бета экшена Blood of Heroes в стиле Dark Souls от белорусских разработчиков
Источник материала: Onliner
Стартовал закрытый бета-тест экшена Blood of Heroes от белорусской компании Vizor Games. Для участия в нем можно отправить заявку
Студия Vizor Games также планирует выпустить Blood of Heroes на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Игра доступна на русском, английском, немецком, французском, польском, испанском и итальянском языках.
Разработчики обещают мрачный игровой мир в средневековом антураже, знаменитых воителей прошлого, широкий ассортимент боевых стилей, оружия и приемов. В бете доступны шесть игровых персонажей с различными способностями и умениями.
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