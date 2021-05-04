Стартовала бета экшена Blood of Heroes в стиле Dark Souls от белорусских разработчиков

Источник материала: Onliner

Стартовал закрытый бета-тест экшена Blood of Heroes от белорусской компании Vizor Games. Для участия в нем можно отправить заявку на сайте PvP-проекта, заполнив анкету. Разработчики игры сравнивают Blood of Heroes с популярной Dark Souls с PvP-боями, «не прощающими ошибок». ЗБТ проходит на ПК.

Студия Vizor Games также планирует выпустить Blood of Heroes на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Игра доступна на русском, английском, немецком, французском, польском, испанском и итальянском языках.

Разработчики обещают мрачный игровой мир в средневековом антураже, знаменитых воителей прошлого, широкий ассортимент боевых стилей, оружия и приемов. В бете доступны шесть игровых персонажей с различными способностями и умениями.