ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Своя квартира всего за $33 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске

04.05.2021 14:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Продавцы минских «метров» потихоньку уступают, но не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям. Многие эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и выждать, пока стоимость упадет еще сильнее. Но иногда ждать — значит тратить кучу денег на аренду. Тем более на совсем маленькие однушки цена вряд ли значительно снизится. Посмотрели, какие «микроквартиры» прямо сейчас продают в Минске и сколько за них просят.

Вариант на Передовой за $33 000

Передовая считается одной из самых (а может, и самой) дешевых улиц города. «Чтобы понять причину низкой стоимости жилья на улице Передовой, достаточно там побывать: рядом находится крупное производство и железнодорожная ветка. При этом улица застроена старыми домами — это еще один фактор в пользу невысокой стоимости „квадрата“», — в 2015 году в агентстве недвижимости «Твоя столица» так объясняли стоимость жилья в этой части Минска. С тех пор ситуация особо не изменилась.

Сегодня в базе домов и квартир Onliner продается квартира общей площадью всего 22 квадратных метра, за нее просят $33 000 по курсу. «Квартира-малосемейка. Планировка: студия. Хороший ремонт (2 года назад): новая проводка, новый деревянный пол, новая сантехника, стены — краска, натяжные потолки, санузел совмещенный. Есть балкон, не застекленный. Продается без мебели. Рядом школы, детский сад, магазины. Транспорт: ж/д (станция Тракторный), автобусы, трамваи. Метро „Тракторный завод“ — 15 мин. Квартира в собственности», — пишет продавец.

Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске

Квартира на Богдановича за $39 000

Квартира примерно такой же площади, но чуть подороже, продается в кирпичном доме 1971 года постройки на улице Максима Богдановича.

«Балкон застеклен, телефон, домофон, стеклопакеты, сч. воды, подвал. Рядом ТЦ „Европа“, парк Дружбы, пл. Бангалор, Комаровский рынок. Хорошо подходит для сдачи в аренду. Много высших учебных заведений в шаговой доступности», — говорится в объявлении.

Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске

 Однушка за $44 500. Тоже на Богдановича 

Объект из того же дома — она тоже расположена в кирпичной пятиэтажке на Богдановича, 88.  Площадь — 21,6 квадратного метра. «Квартира светлая, теплая и очень уютная! С прекрасной атмосферой! Этот объект — хорошая инвестиция, как для жизни, так и для аренды! Все чисто и очень аккуратно!» — хвалят предложение составители объявления. В квартире сделан ремонт, есть все необходимое для жизни.

Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Своя квартира всего за 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске

Antonio Banderas Blue Seduction for men EdT (100 мл)
6 отзывов
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/фруктовые/водные/пряные/древесные, 100 мл
68,90 р.
12 предложений
Hermes Terre d'Hermes EdT (100 мл)
1 отзыв
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/пряные/древесные, 100 мл
233 р.
4 предложения
Lanvin Eclat d'Arpege EdP (100 мл)
4 отзыва
парфюмерная вода (EdP), аромат женский, ноты - фруктовые/цветочные/мускусные, 100 мл
125 р.
11 предложений
Сравнить эти товары →
Весь парфюм в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продавцы минских «метров» потихоньку уступают, но не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям. Многие эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самбист, который в Минске сбежал от силовиков с помощью таксиста, уехал в Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by