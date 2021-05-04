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Своя квартира всего за $33 000. Почем продают самые маленькие однушки в Минске
Источник материала: Onliner
Продавцы минских «метров» потихоньку уступают, но не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям. Многие эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и выждать, пока стоимость упадет еще сильнее. Но иногда ждать — значит тратить кучу денег на аренду. Тем более на совсем маленькие однушки цена вряд ли значительно снизится. Посмотрели, какие «микроквартиры» прямо сейчас продают в Минске и сколько за них просят.
Вариант на Передовой за $33 000
Передовая считается одной из самых (а может, и самой) дешевых улиц города. «Чтобы понять причину низкой стоимости жилья на улице Передовой, достаточно там побывать: рядом находится крупное производство и железнодорожная ветка. При этом улица застроена старыми домами — это еще один фактор в пользу невысокой стоимости „квадрата“», — в 2015 году в агентстве недвижимости «Твоя столица» так объясняли стоимость жилья в этой части Минска. С тех пор ситуация особо не изменилась.
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Квартира на Богдановича за $39 000
Квартира примерно такой же площади, но чуть подороже,
«Балкон застеклен, телефон, домофон, стеклопакеты, сч. воды, подвал. Рядом ТЦ „Европа“, парк Дружбы, пл. Бангалор, Комаровский рынок. Хорошо подходит для сдачи в аренду. Много высших учебных заведений в шаговой доступности», — говорится в объявлении.
Однушка за $44 500. Тоже на Богдановича
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/фруктовые/водные/пряные/древесные, 100 мл
туалетная вода (EdT), аромат мужской, ноты - цитрусовые/пряные/древесные, 100 мл
парфюмерная вода (EdP), аромат женский, ноты - фруктовые/цветочные/мускусные, 100 мл
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Продавцы минских «метров» потихоньку уступают, но не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям. Многие эксперты рекомендуют не спешить с покупкой и...
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