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Вторая по популярности криптовалюта установила новый рекорд

04.05.2021 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Криптовалюта Ethereum обновила свой рекорд себестоимости, достигнув отметки в 3 456 долларов США во вторник, 4 мая.

Как сообщает CNBC, в общей сложности с начала года стоимость Ethereum взлетела на около 360%.

Аналитики связывают заинтересованность во второй по популярности криптовалюте с заинтересованностью в различных институтах. Так, в прошлом месяце Европейский инвестиционный банк заявил, что выпустил свою первую в истории цифровую облигацию на публичном блокчейне Ethereum.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта Ethereum обновила свой рекорд себестоимости, достигнув отметки в 3 456 долларов США во вторник, 4 мая.
 
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