В Минске замечена спецтехника, которую мы видели на протестах всего один раз

Источник материала: Tut.by

Сейчас спецтехника появляется в Минске значительно реже, чем несколько месяцев назад. Однако сегодня, 4 мая, читатели прислали нам фотографию броневика, который появлялся на акциях 2020−2021 годов, судя по всему, всего один раз. Рассказываем о нем.

Фото: читатель TUT.BY

Сегодня, около часу дня, читатель прислал в редакцию фотографию весьма крупногабаритного бронеавтомобиля — он значительно больше и «Лисов», и «Волатов», и «Богатырей». В отличие от последних, такое транспортное средство не примелькалось на акциях протеста и вообще за все время было замечено в Минске буквально несколько раз (собственно, на протестах мы видели его всего однажды, остальные разы — это парад и выставка вооружения).

Перед нами, очевидно, бронеавтомобиль белорусского производства «Защитник». Как и самая известная белорусская бронемашина «Кайман», эта модель разработана и произведена на 140-м ремонтном заводе в Борисове. Однако если «Кайман» представляет собой, по сути, глубокую модернизацию советской БРДМ-2, то «Защитник» — значительно более современная разработка.

По своей сути «Защитник» — представитель сравнительно молодого класса MRAP, что значит «машины, защищенные от мин и атак из засады» (Mine resistant ambush protected). Ни одной машины такого класса на вооружении белорусской армии никогда не состояло, то же самое можно сказать и о большинстве армий мира. По сути, MRAP — это очень хорошо защищенный крупногабаритный автомобиль, призванный перевозить значительное количество вооруженных (или невооруженных).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отличительная особенность любого MRAP — V-образное и приподнятое над землей днище, чтобы взрыв мины под ним по возможности не принес машине большого вреда. При необходимости на MRAP могут ставиться различные боевые модули. Однако в целом уничтожать врагов — не их работа, важнее всего доставить людей из точки А в точку Б без потерь.

Наиболее часто такие машины используют США в многочисленных горячих точках на Ближнем Востоке, где мины на дорогах и засады практикуются буквально всеми сторонами конфликтов. В белорусских реалиях MRAP, по идее, должен противостоять вооруженным террористам.

Машина может применяться для переброски личного состава (включая подразделения специального и особого назначения), а также как защищенный пункт управления, подвижная огневая точка, машина связи и другое.

Помимо защиты от взрывов, «Защитник» должен предохранять людей внутри и от огня из стрелкового оружия. Считается, что бронеавтомобиль способен выдержать огонь почти любыми боеприпасами винтовочного калибра, вплоть до бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62×54 мм.

Транспортное средство выполнено на полноприводном шасси МАЗ-631708 капотной компоновки с колесной формулой 6×6. На раму установлен цельнометаллический сварной корпус с защитой 4-го класса, стекла машины бронированы. Мощность двигателя — 400 лошадиных сил, скорость по шоссе до 90 километров в час, запас хода на 60 км/ч — не менее 1000 километров. Весит «Защитник» 19,8 тонны (это больше, чем любой другой броневик белорусской армии).

Бронеавтомобиль может перевозить до 16 военнослужащих (двое спереди и 14 сзади), при необходимости «Защитник» можно оснастить боевыми модулями с пулеметами, включая крупнокалиберные. Размещенные внутри автомобиля военнослужащие могут вести огонь и из стрелкового оружия через бойницы.

Впервые «Защитник» показали как экспериментальную модель на выставке вооружений MILEX-2019, затем броневик прокатился на прошлогоднем параде 9 Мая. После августа 2020 года MRAP видели один-единственный раз: он был замечен в Минске 27 марта 2021 года, когда в город пригнали весьма много спецтехники.

На данный момент неизвестно, означает ли это, что «Защитник» принят на вооружение какого-либо спецподразделения Беларуси, и если да, то какого именно.