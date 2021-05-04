ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Известный телеведущий, который уволился с «Беларусь 1», даст мастер-классы по ораторскому искусству

04.05.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский теле- и радиоведущий Евгений Перлин, который вел свое вечернее ТВ-шоу «Макаенка, 9», а прошлым летом уволился с гостелевидения, устраивает двухдневный лагерь с мастер-классами для тех, кто хочет научиться красиво говорить и быть увереннее на публике. Мероприятие пройдет в экопарке в 55 км от Минска. Билеты — 350 рублей.


Фото: instagram.com/perlinman

Известный белорусский ведущий говорит, что он впервые решился сделать образовательное мероприятие. Оно называется «Время пришло» и представляет собой современный лагерь на один уик-энд. В программе — интерактивные мастер-классы, игры, вкусная еда и эмоциональные сюрпризы.

— Все годы работы на радио и ТВ я создавал новые проекты и копил колоссальный опыт. Теперь я готов и есть время поделиться этими знаниями. Жду вас, если вы действительно хотите стать увереннее на публике и красиво говорить, а еще встретить интересных людей, — анонсировал проект Перлин.

Темы двух дней:

  • Публичные выступления: как говорить уверенно, четко и красиво. Тема будет раскрываться не только для профессиональных ведущих, но и для тех, кто просто хочет говорить красиво — в своем инстаграме, на переговорах или вообще везде.
  • Голос, дикция, артикуляция, дыхание. Как говорить так, чтобы тебя услышал стадион без микрофона (практическое занятие + руководство к самостоятельным занятиям после кэмпа).
  • Страх принятия решений. Личный опыт Перлина и теория от одного из коучей.
  • Питание. Нутрициолог расскажет, как еда влияет на качество жизни.
  • Тайм-менеджмент. Все, что необходимо знать о планировании на практике.

Жить гости будут в красивых домиках в экоотеле «Акварель» в 55 км от Минска, питаться фермерскими продуктами, проведут два вечера у костра (с тайным гостем). Фотоотчет от профессионального фотографа тоже будет.

Двухдневный кэмп «Время пришло» 18+

Когда: с 21 по 23 мая (заезд в пятницу, 21 мая, с 18.00 до 19.00)
Сколько: до 10 мая — 350 рублей, после 10 мая — 400 рублей. В стоимость включен трансфер, питание, проживание, программа и печеньки
Регистрация: здесь

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский теле- и радиоведущий Евгений Перлин, который вел свое вечернее ТВ-шоу «Макаенка, 9», а прошлым летом уволился с гостелевидения, устраивает двухдневный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арышты і ператрусы 4 траўня: штраф 2320 рублёў за шторы з нацыянальным арнамэнтам, 10 «сутак» за сэрцы на вокнах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by