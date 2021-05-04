Известный телеведущий, который уволился с «Беларусь 1», даст мастер-классы по ораторскому искусству

Источник материала: Tut.by

Белорусский теле- и радиоведущий Евгений Перлин, который вел свое вечернее ТВ-шоу «Макаенка, 9», а прошлым летом уволился с гостелевидения, устраивает двухдневный лагерь с мастер-классами для тех, кто хочет научиться красиво говорить и быть увереннее на публике. Мероприятие пройдет в экопарке в 55 км от Минска. Билеты — 350 рублей.



Фото: instagram.com/perlinman

Известный белорусский ведущий говорит, что он впервые решился сделать образовательное мероприятие. Оно называется «Время пришло» и представляет собой современный лагерь на один уик-энд. В программе — интерактивные мастер-классы, игры, вкусная еда и эмоциональные сюрпризы.

— Все годы работы на радио и ТВ я создавал новые проекты и копил колоссальный опыт. Теперь я готов и есть время поделиться этими знаниями. Жду вас, если вы действительно хотите стать увереннее на публике и красиво говорить, а еще встретить интересных людей, — анонсировал проект Перлин.

Темы двух дней:

Публичные выступления: как говорить уверенно, четко и красиво. Тема будет раскрываться не только для профессиональных ведущих, но и для тех, кто просто хочет говорить красиво — в своем инстаграме, на переговорах или вообще везде.

Голос, дикция, артикуляция, дыхание. Как говорить так, чтобы тебя услышал стадион без микрофона (практическое занятие + руководство к самостоятельным занятиям после кэмпа).

Страх принятия решений. Личный опыт Перлина и теория от одного из коучей.

Питание. Нутрициолог расскажет, как еда влияет на качество жизни.

Тайм-менеджмент. Все, что необходимо знать о планировании на практике.

Жить гости будут в красивых домиках в экоотеле «Акварель» в 55 км от Минска, питаться фермерскими продуктами, проведут два вечера у костра (с тайным гостем). Фотоотчет от профессионального фотографа тоже будет.

Двухдневный кэмп «Время пришло» 18+ Когда: с 21 по 23 мая (заезд в пятницу, 21 мая, с 18.00 до 19.00)

Сколько: до 10 мая — 350 рублей, после 10 мая — 400 рублей. В стоимость включен трансфер, питание, проживание, программа и печеньки

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