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Головченко высказался о декрете о переходе при необходимости президентских полномочий Совбезу

04.05.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Анонсированный Александром Лукашенко декрет о передаче в случае необходимости президентских полномочий Совету безопасности направлен на обеспечение безопасности страны, заявил 4 мая журналистам премьер-министр Роман Головченко.

Головченко высказался о декрете о переходе при необходимости президентских полномочий Совбезу

Видеозапись комментария главы правительства размещена в телеграм-канале «Пул Первого».

«Я участвовал в подготовке предложений по этому декрету, — сказал он. — Какая будет окончательная версия, редакция декрета, пока не знаю, но в составе членов Совета безопасности мы вырабатывали эти предложения. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд, глава государства, это о том, как обеспечить безопасность страны. Именно на эту цель направлен декрет. А какую роль будет играть какая персоналия, это, наверное, не предмет для обсуждения».

«Мы все — руководство страны — несем коллективную ответственность за то, что происходит с государством. Мы действуем в рамках своих полномочий, но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же коллективно и монолитно будем исполнять свои обязанности», — добавил Головченко.

17 апреля во время республиканского субботника Лукашенко анонсировал подписание декрета, который, по его словам, закрепит одно из важнейших решений за годы его президентства.

Неделей позже во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника он заявил, что анонсированные им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: «Что если оппонентам власти удастся покушение на президента?»

Следует отметить, что ст. 89 Конституции Беларуси гласит: «В случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, его полномочия до принесения присяги вновь избранным президентом переходят к премьер-министру».

15 марта Лукашенко указом № 106 утвердил новый состав Совета безопасности, председателем которого он является. В качестве постоянных членов Совбеза были утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр (сейчас эту должность занимает Роман Головченко), председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания (Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко), глава Администрации президента (Игорь Сергеенко), государственный секретарь Совета безопасности (Александр Вольфович), министры внутренних дел (Иван Кубраков), обороны (Виктор Хренин), председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель).

Членами Совбеза, согласно указу, являются председатели Верховного суда (Валентин Сукало), Комитета государственного контроля (Василий Герасимов), правления Национального банка (Павел Каллаур), Следственного комитета (Дмитрий Гора), Государственного военно-промышленного комитета (Дмитрий Пантус), Государственного пограничного комитета (Анатолий Лаппо), генеральный прокурор (Андрей Швед), министры иностранных дел (Владимир Макей), финансов (Юрий Селиверстов), по чрезвычайным ситуациям (Вадим Синявский), начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны (Виктор Гулевич).

 

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