В высказываниях пропагандиста с СТВ о немецком порядке нарушения закона не нашли

Милиция не нашла ничего незаконного и даже предосудительного в высказываниях пропагандиста Алексея Голикова с телеканала СТВ, который в одном из февральских выпусков своей программы провел параллели между методами, использовавшимися нацистами, и методами, которые применяет современная белорусская власть в отношении сторонников перемен.





В частности, Голиков привел в пример две истории о том, как наводили порядок немцы в оккупированной Беларуси.

Первая: «Немцы то ли в Германию, то ли внутри страны перевозили поездом людей и сказали всем купить проездные билеты. Если кто-то не купит, будет расстрелян. На одной из остановок пришел контроль. Билеты купили все, кроме одной женщины и ехавшей с ней внучки. Их вывели из поезда и на глазах у всех расстреляли прямо у откоса».

Вторая: «Помню еще один случай, когда немцы пришли на русскую землю и дали команду крестьянам посадить помидоры. Мужики, усмехнувшись, сказали, что посадить посадим, но кушать не придется — местные своруют. Немцы тоже улыбнулись и поставили две виселицы: одну в начале поля, другую в конце. Ни один помидор с поля не пропал».

К чему были эти жуткие истории? К тому, что, по мнению Голикова, «в белорусском обществе на контрасте поствыборных беспорядков запрос на порядок оказался достаточно высоким».

Голиков откровенно признался своим зрителям, что он «сторонник непопулярных недемократических силовых мер по соблюдению порядка».

«Бесспорно, человек — личность, у которой есть чувство собственного достоинства и личной чести, но люди, образующие протестную толпу, теряют человеческий облик и личное достоинство», — заявил телепропагандист.

Житель Гомеля Илья Миронов, увидевший этот сюжет по телевизору, был возмущен заявлениями Голикова и написал заявление в Следственный комитет. Миронов посчитал, что в материале есть признаки реабилитации нацизма и разжигание розни.

«Материал содержит призывы в завуалированной форме применять методы наведения порядка немецко-фашистских захватчиков и, таким образом, разжигает социальную вражду в нарушение ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса. А также содержит пропаганду экстремизма. Кроме этого, материал показывает бесчеловечные методы немецких захватчиков в положительном свете и, таким образом, реабилитирует нацизм», — написал Миронов.

Он просил провести проверку, принять меры по ограничению публичного доступа к записи этой телепрограммы и привлечь виновных к ответственности.

Заявление гомельчанин писал в Следственный комитет, а ответ пришел из Центрального РУВД Минска.

В ответе указывалось, что «в материалах журналиста телеканала СТВ А. Голикова отсутствует умысел на совершения указанных выше действий, в том числе и по призыву к насилию».

«В материалах содержится информация о том, чего не стоит совершать определенному кругу лиц, проявляющих публичные выражения своих общественно-политической настроений, и к чему это может привести. В данном случае в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК РБ», — говорится в ответе из милиции.

«Что ж, я ожидал такого ответа в условиях правового дефолта», — прокомментировал Илья Миронов.

Своим — всё, врагам — закон

Напомним, 16 апреля депутаты парламента приняли во втором чтении, а 21 апреля Совет Республики одобрил законопроект «О недопущении реабилитации нацизма». Эти действия подпадают под статью 130 Уголовного кодекса, которая звучит сейчас так: «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма».

По данной статье уже возбуждены уголовные дела. К примеру, 10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников». Под уголовное преследование попала администрация «Польской школы».

25 марта в Гродно по аналогичной статье пришли с обысками, а затем арестовали журналиста Анджея Почобута, главу незарегистрированного Союза поляков Анжелику Борис.

Также под данную статью попали руководитель Центра городской жизни (Гродно) Павел Можейко и художник Алесь Пушкин (сейчас он в СИЗО).