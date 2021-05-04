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Официально: поставки российской нефти в Беларусь в мае снизятся в 2,2 раза
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом сообщил
В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн.
По пишет телеграм-канал neftegram, на Мозырский НПЗ запланирована поставка 560 тысяч тонн, а на «Нафтан» — 50 тысяч тонн.
Ранее агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.
2 мая премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.
— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно.
В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме.
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В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн.
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