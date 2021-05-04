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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официально: поставки российской нефти в Беларусь в мае снизятся в 2,2 раза В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн.

Об этом сообщилофициальный представитель «Транснефти»В апреле на НПЗ в Мозыре и Новополоцке было поставлено 1,325 млн тонн.По пишет телеграм-канал neftegram, на Мозырский НПЗ запланирована поставка 560 тысяч тонн, а на «Нафтан» — 50 тысяч тонн.Ранее агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.2 мая премьер-министр Беларусив интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что американские санкции не повлияли на поставки российской нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке.— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно.В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусские НПЗ работают в штатном режиме.